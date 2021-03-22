ÖMER ÜRÜNDÜL

Ozan’ı santrfor oynat daha iyi!

Dün gece iki ekibin de takım presiyle öncelikle birbirlerini oynatmamaya çalıştıkları bir ilk yarı izledik. Beşiktaş'ın oturmuş kadrosuyla biraz daha aktif olduğu gözleniyordu. F.Bahçe alanları iyi kapatıyor, rakibinin organize atak girişimleri yapmasına izin vermiyordu. Geride ve orta alanda kazandıkları toplarda zaman zaman tehlike yaratacak ortam yakalanıyordu. Ama sezon başından beri olmayan takımın ileri 3'lüsü dün de ortada yoktu. Bu yarıda Beşiktaş'ın iki önemli fırsatında Altay başarılıydı. İkinci yarı başında F.Bahçe duran toptan skor dezavantajına düştü. Beşiktaş morallendi, etkili ataklara başladı. Altay 2 mükemmel kurtarışla takımı oyunda tuttu. Sonra F.Bahçe riskleri göze alarak oyunu karşı alana yıktı. Bu bölümü Beşiktaş doğru oynamadı. Sergen Yalçın da oyunu okuyamadı. F.Bahçe'nin bu aşırı riskli oyununa karşı, geniş alanı değerlendirecek en önemli isim kulübedeki N'Koudou idi.

Ljajic çıkarken oyuna Necip'i almalıydı. Sonra da N'Koudou'yu Ghezzal veya Larin ile daha erken değiştirmeliydi. Bunlar yapılmayınca F.Bahçe, Ozan'ın mükemmel golüyle beraberliği yakaladığı gibi son dakikalarda maçı da kazanabilirdi. Sahanın yıldızı Altay, son dakikalarda yine muhteşem bir kurtarış yapmasa F.Bahçe mağlup da bitirebilirdi. Erol Bulut sezon başından beri devam eden hatalarına dün bir yenisini daha ekledi. İlk 11'de Mert Hakan veya Ozan olmalıydı. Samatta ile Valencia'nın ayakta duracak halleri yok. Zaten ligimizdeki en kötü santrforlar F.Bahçe'de… İddia ediyorum bugüne kadar hiç oynamamış olsa da Ozan'ı santrfor koy, hiç olmazsa adam geçer, pres yapar. F.Bahçe'de Altay'ın dışında en çok Caner'i beğendim…

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