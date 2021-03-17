ÖMER ÜRÜNDÜL

Hatalar oyunu

İki teknik direktör de kısıtlı rotasyonlarını orta sahaya kullanmışlar. Beşiktaş'ta Josef'in yanında üst düzey maç eksiği olan Oğuzhan ve Dorukhan, Başakşehir'de de aynı şekilde Tolga ile birlikte Berkay ve Youssouf'lu, birbirlerini hiç tanımayan, birlikte oynamamış üç orta saha...

Beşiktaş 10'uncu dakikadan sonra kontrolü ele aldı. Önce Welinton'un ağlara giden güzel kafa vuruşu ofsayta takıldı. Sonra Oğuzhan'ın hazırladığı pozisyonda Aboubakar alışılmış kaliteli vuruşlarından biriyle takımına skor avantajını getirdi. Kısa süre içinde de Vida farkı ikiye çıkardı.

35'inci dakikadan sonra Beşiktaş 2-0'ın da avantajıyla derbiyi düşünerek oyunu rölantiye aldı. Devrenin son anında Başakşehir girdiği ilk net pozisyonu Youssouf ile değerlendiremedi. Bu Sergen Yalçın'a ilk mesajdı. İkinci yarının hemen başında da Demba Ba'nın gollük vuruşunu Utku çok iyi çıkardı. Bu da ikinci mesajdı... Ama Sergen Yalçın orta sahada yine değişikliğe gitmeyince fark bire indi. Sonra da daha önce yapması gereken Oğuzhan-Atiba değişikliğine gitti.

Bu defa da aksayan Rıdvan'ı çıkarmalıydı. Onu da yapmayınca skora denge geldi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma bölümünde Beşiktaş'ın Aboubakar'sız kadrosu ideale yakındı. Sonuçta Adem Ljajic'in hazırladığı pozisyonu Cyle Larin gole çevirince Beşiktaş tekrar öne geçti ve final biletini aldı. Ancak Fenerbahçe derbisi öncesinde yoğun trafikte işi uzatınca fiziki tahribata uğramış oldu.

Aklıma bir soru takıldı. Bunun cevabını da doğrusu merak ediyorum. Aykut Kocaman takımı yenik durumdayken 77'nci dakikaya kadar tek değişiklik yapmadı. Sonra da maçı 6 değişiklikle bitirdi. Bunu pek mantığım almadı...

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