ÖMER ÜRÜNDÜL

Fatih Terim’in vardır bir bildiği

Galatasaray'ın bilhassa kendi sahasındaki maçlarda alışılmış çok etkili ilk devre performansı dün gece gündeme gelmedi... Birinci gole kadarki uzun süreçte tempo düşüktü. Pozisyon yoktu. Rakip Erzurum hareketli bir takım savunmasıyla alan daraltıyor, geriden prese takılmadan çıkmayı başarıyordu. İki atakta da tehlike yaşattılar. 38. dakikada sahneye birden Yedlin çıktı. Şahsi becerisiyle yoktan var ettiği bir aksiyon sonucu korner kazandırdı. Bu kornerin devamında da Emre kalitesiyle sıfıra inip, iyi bir top kesince Mostafa Mohamed sert bir şutla affetmedi. Sonrasında da ofsayt pozisyonundaki Arda zekice koşmaktan vazgeçip arkadaşına bir ortam hazırlayınca Erzurum defansı da durunca Mohamed bir kez daha sahneye çıktı. Az kalsın çektiği şutla direği de kıracaktı.

İkinci devre Galatasaray skor avantajıyla rölanti bir oyun sergiledi. Temposu düşüktü. Üzerinde durulması gereken nokta hücum gücü sınırlı Erzurumspor'un ikinci yarıda 5 çok önemli pozisyon bulması, hepsini de acemice harcamasıydı. Tabii ki Fatih Terim'in de dikkatini bu durum çekmiştir. Bu konuda futbolcularını uyaracaktır. Sonuçta Galatasaray bir 3 puanı daha cebine koydu.

Mostafa Mohamed önemli bir transfer olduğunu bir kez daha gösterdi. Belki oyunun içinde çok gözükmedi ama iki kere topa vurdu, iki şutu da ses getiren cinstendi. Bu arada bir tek şey kafama takıldı; Galatasaray'ın yedek kulübesinde bir 11 daha çıkaracak kadar önemli yıldızları var. 5 oyuncu değişiklik hakkı varken neden Fatih Terim, son 15 dakikaya kadar hiç hamle yapmadı? Vardır elbet bir bildiği!

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