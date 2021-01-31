ÖMER ÜRÜNDÜL

Bu maç ders olmalı

F.Bahçe dün gece ilk yarı oyunu karşı alana yıktı. Ancak baskılı futbolda Pelkas'la sadece tek pozisyon bulabildi. Devre biterken Valencia'nın güzel frikik golü takımı soyunma odasına moralli götürdü. F.Bahçe'nin ilk yarıda istekli oyunu ve baskısına rağmen pozisyon sıkıntısı çekmesinin bana göre nedenleri çok açıktı… Dün geceki Rize gibi kenarları yardımlaşmalı kapatıp iyi yerleşimli alan savunması uygulayan takımlar karşısında F.Bahçe'nin hücum gücü kısıtlanıyor. En önemli sorun ileri uçta. Üç forvet de fizik olarak yeterli değil. Thiam'ın da eğer kenarda oynarsa Samatta'nın da kanat forvet özelliği hiç yok. Ozan da yapısı itibarı ile dar alanda oyunu okuyamıyor. Dün gece kenarlara alınan tedbirlerle Caner ve Sangare'nin de ofansif girişimleri sınırlandı. Bütün yük Pelkas'ın üstüne bindi. İkinci yarı aslında Erol Bulut için çok ciddi bir ders niteliğinde. Yenik durumdaki Rize kapalı savunmayı bırakmış, risk almaya başlamış, bu durumda F.Bahçe'nin rahat pozisyon bulması gerekirken tehlikeli pozisyonlar Rize'den geldi. Hem rakip savunma yaparken hem de hücum oynarken F.Bahçe pozisyon bulamıyor. Çok kritik Hatay ve G.Saray derbisi öncesi ciddi bir sinyaldir bu. Pelkas'ın ikinci yarıda korner bayrağının oradaki bir pozisyonda sağ arka adalesi çekti. Bunu kenar yönetimi göremeyebilir. Ama kendisi devam etmemeliydi. Sonra sakatlığı arttı ve büyük ihtimalle de sıkışık trafikte bir çok önemli maçı kaçıracak. Yeni transfer Samuel için bir analiz yapmak mümkün değil. Zamana ihtiyaç var. Ama son dakikadaki çok kuvvetli sprinti iyi şeyler vadediyor. Bana göre pazartesiye kadar santrfor transferi yapılmazsa Fenerbahçe'nin şampiyonluktaki işini zor görüyorum.

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