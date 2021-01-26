ÖMER ÜRÜNDÜL

Pelkas’ı sağ kanada çekmesi mesajdı

Fenerbahçe'nin dün geceki maçı rahat kazanacağı daha ilk 10 dakikada belli oldu. Kayserispor, Beşiktaş ve Başakşehir karşısındaki dirençli ve disiplinli savunma kurgusunu sergileyemiyordu. Fenerbahçe ilk 10 dakikayı iki farklı önde geçebilirdi. Devre sonuna kadar kontrol tamamen Fenerbahçe'deydi. Bu yarının öne çıkan bir numaralı ismi Pelkas'tı. Kendisi gol aradı, bir tane çok iyi vurdu, kaleci kurtardı. Bir tane daha netini çok kötü vurdu. Golün asistini yaptı. Yine Thiam'a çok iyi bir asist yaptı ama gol olmadı. İkinci yarıda da maçı garantileyen golün başlangıcı yine Pelkas'tı.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında ilk yarıyı çok farklı bir skorla bitirebilirdi. Bu görüntüye Kayseri açısından baktığımızda 45 dakikayı Lennon ve Kanga ile 9 kişi oynadılar. Teknik direktör Petrescu bu sorunu ancak devre arasında çözebildi. İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçti. F.Bahçe ilk yarıdaki kadar üretken olmasa da Samatta ve sonradan oyuna giren Cisse ile 2 gol daha attı. Sonuçta Fenerbahçe zorlanmadan 3 puanın sahibi oldu.

Gelelim gördüğüm eksiklere... Gol atmasına rağmen Samatta ve Valencia'daki düşüş devam ediyor. İleri uçta bir tek Thiam kendini öne çıkaran forvetti. Gustavo her zaman vurguladığım gibi tam bir profesyonel. İlk defa forma giyen Attila Szalai için defansif yönden bir değerlendirme yapamıyorum çünkü Kayserispor'un hücum gücü çok yetersiz ama sanki bu takımın formasını sürekli giyiyormuş gibi rahattı ve geriden oyunu iyi başlatıyor. Bu da bir stoper için önemli bir artıdır.

Erol Bulut, Sosa'yı oyuna alıp takımın en iyisi Pelkas'ı sağ kanada çekti. Mesaj tabii ki şu; 'Mesut takıma girince sen ancak ya sağ önde ya sol önde oynayacaksın.' Ama bir gerçek var ki Pelkas yapısında kanat forveti özelliği taşımıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın