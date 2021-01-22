ÖMER ÜRÜNDÜL

Mesut’un işi zor!

F.Bahçe maçın hemen başında bir atak geliştireyim derken, ani bir kontradan az kalsın gol yiyordu. Bu pozisyon takıma bir mesajdı. 'İstenilen futbol sergilenmese de seri galibiyetlerdeki en büyük etken, daha önceleri başına çok iş açtığı riskli anlayıştan kontrollü futbola dönmekti.' Bu tehlikeden sonra F.Bahçe savunma güvencesine dikkat etmeye başladı. Ancak net golü kaçıran Yatabare bir şans golü atınca F.Bahçe cephesinde işler zorlaştı. Mecburen riskli futbola yönelecekti, öyle de oldu. Karşı alandaki baskıda üretkenlik sağlanamıyordu. Sivas cephesi ise kendileri için çok elverişli bir ortam olan karşı alandaki genişliği değerlendiremedikleri gibi bir de hatalar zinciriyle penaltı hediye ettiler.

İkinci devrede her iki takım için ilk yarıdaki kısır döngü devam etti. Futbol seviyesi vasatı dahi bulmadı. Sonuçta karşılıklı birer pozisyonla puanlar paylaşıldı. F.Bahçe'de en çok Sangare, Gustavo ve daha da önemlisi iki stoperi beğendim! F.Bahçe'nin şu anda elinde 5 tane stoperi var. Tisserand, Serdar Aziz, Lemos, Sadık, Attila Szalai. Bunlardan hangi ikili en son tercih olur diye sorsanız Erol Bulut'a ve medyaya aynı cevap gelir: Lemos ve Sadık... Ben yeri geldikçe vurgularım. Futbolda en önemli şey 10 kişi ile yayılan takım savunmasıdır. Yoksa sadece stoperlerde sorun aranmamalı. Dün de bu iki stoperde takım olarak yardımlaşma alınca görevini yaptı. Yine tekrarlıyorum. Hem fiziksel açıdan hem de yapıları kanat forvete uymadığı için en büyük sorun ileri uçta... Hatta maç izlerken bir ara düşündüm. Mesut bu forvetlerle nasıl diyalog kurup çok özel yeteneklerini sergileyecek. Her zaman beğendiğim Rıza hocayı da hayretler içinde izledim. En büyük hücum silahı Gradel, Sangare'nin markajına teslim oldu. Gradel'i sağ tarafa çekmeyi neden düşünmedi anlayamadım!

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