ÖMER ÜRÜNDÜL

Pelkas’ın yeri 10 numaradır

Dün gece Fenerbahçe'de önemli eksikler vardı. Bazı oynayanların da maç eksiklikleri. Ama bir de dün gece şansı da vardı. Çünkü rakibi kendilerine oranla daha ciddi sıkıntı içindeydi. Kadro derinliği olmayan Kasımpaşa'nın beş ilk 11 oyuncusu yoktu. Fenerbahçe, erken skor avantajı buldu. Bundan sonra en doğru taktik plan, savunma güvencesini ön planda tutmaktı. Geride geniş alan bırakmadılar. Mecburiyetten yapısına hiç uygun olamayan sol bek olarak görevlendirilen Sadık doğru bir tercihle sadece asli defansif görevine odaklandı. Yusuf Erdoğan'a adeta adım attırmadı. İlk devrenin en istekli ve hareketli ismi Thiam bir kaçırdı, iki de gol attı. 2. yarıda F.Bahçe aynı oyun planına devam etti. Kasımpaşa, erken yediği golden sonra geride tedbiri bırakmayan F.Bahçe karşısında maç öncesi düşündüğü geniş alan kontrataklarına hiç fırsat bulamadı. Yerleşmiş savunmaya hücum edince de pozisyon bulamadılar. Sonuçta F.Bahçe mutlak kazanmak zorunda olduğu karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Mert Hakan'da fiziksel kıpırdanma var ama yeterli değil. Ozan hastalık geçirmesine rağmen sezon başından beri iyi çalıştığı için yine mümkün olduğunca koştu. Güzel bir gol atan Ferdi, bu kadar eksik varken bile niye son dakikalarda girdiğini iyi düşünüp bir öz eleştiri yapması lazım.

Gelelim Pelkas olayına… Sezon başından beri Erol Bulut'u bu konuda eleştiriyorum. Pelkas'ın gerçek yeri 10 numara. Kesinlikle kanat forvette başarılı olamaz diye. Dün gece 10 numara pozisyonunda ne kadar faydalı olacağını gösterdi. Aslında Sosa hazır olsaydı Bulut, Pelkas'ı Sinan Gümüş'ün yerinde oynatırdı. Gelelim Fuat Çapa'ya... Yusuf gibi önemli bir sprinter, Sadık'ın çabukluğuna teslim olmuşken, niye görev yerini değiştirmek aklına gelmedi. Bu kadar eksik ve kadro sıkıntısı varken, Varga niye 11'de yoktu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın