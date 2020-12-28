ÖMER ÜRÜNDÜL

Sumudica’dan usta işi 3 puan

Maç öncesi iki takımın genel özelliklerini analiz ettiğimde şöyle bir tablo ortaya çıkıyor: Alanyaspor, birbirlerinin özelliklerini tamamlayan oyunculardan kurulu. Saha içi uyumu oturmuş ama derinliği olmayan bir kadro, topa sahip olma oranı yüksek biri takım.

G.Antep FK ise topu genelde rakibe bırakan, takım savunmasına özen gösteren, preste kazandığı toplarla fırsat bulduğunda çok hızlı ve kalabalık hücumla çıkarak değişik varyasyonlarla gol arayan bir ekip.

Oyun tam beklediğim gibi başladı. Yine tahmin ettiğim gibi Alanyaspor çok erken tuzağa düştü. Skor dezavantajından sonra rakibin hareketli agresif savunması karşısında pozisyon bulabilmek için uğraştılar durdular. Sonunda Davidson'un ayağından beraberliği yakaladılar. Ama yine bir şey değişmedi. Aynı senaryo ile karşı atakta yenik duruma düştüler. Devrenin son dakikası ve ikinci yarının hemen başında G.Antep'in çok net iki pozisyonu harcaması dahi Alanyaspor'a 'maç gidiyor' mesajını veremedi. Ve sonunda da 3. golle birlikte maç bitti.

Gaziantep'i ve Sumudica'yı kutluyorum. Benim için en önemli teknik direktör özelliği, elindeki malzemeye en basit düzeni oturtandır. Sumudica da bunu yaptı. Alanya bu kadrosuyla eğer son 4 deplasmanda sıfır puan alıyorsa bunun sorumlusu teknik adamdır. Zirvedeki bir rakibe her takım özel tedbirler alır. Ama Çağdaş Atan rakiplerin aldığı bu tedbirleri takımı adına boşa çıkaracak bir formül üretemiyor.

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