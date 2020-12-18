ÖMER ÜRÜNDÜL

direktörler ve yönetimlerintransfer politikalarıyla ilgilierken ve iddialı teşhisler yapıyorum...Esas amacım yardımcıolmak. Bu sezon başındaF.Bahçe'nin transferleri ile ilgiliyorum yaparken; Samatta, Cisse,Valencia ve Ademi'nin yapılarınınkanat forvetine uygun olmadığınısöyledim. Dördü de santrforözelliğinde. Bir tekvar… Hem çok kaliteli hem deçok etkili kanat forvet. Ancak oda sakatlık problemi yaşıyor. Nezaman oynamaya başlar bilemiyorum.Trabzonspor'dada fizik açıdan yeterlideğildi. İstanbul'da fiziktendaha da düşer. Çok ses getirenMert Hakan için de şunları söylemiştim;O da İstanbul'daSivas'taki gücüne ulaşamaz.Sonra lig başladı. Şunlarıgördüm; Bulut, Ozan'ı yapısınauymayan 10 numara pozisyonundagörevlendiriyor.10 numaraözelliği olan Pelkas'ıda yapısınauymayan kanatforveti olarakkullanıyor.Daha sonragazetemdekiköşemde deyazdım. Caner veG.Gönül önemlikanat bekleri. Amabunların yaşları dolaysıylaağır yükü 90 dakikataşımaları mümkündeğil. Bu yüzden 5 oyuncudeğiştirme hakkı varken,elinde de Sangareve Novak alternatifleridururken, son 20-25dakikada ilk değişikliklerebeklerden başlanmalı.ciddi sıkıntılar var. Gustavo veTisserand da dahil tüm yabancılarda fiziki düşüşvar.Bu problemler devam edecek. Puancetvelindeki tablo gösteriyor ki kaybedilmiş bir şeyyok. Bakalım Erol Bulut ne gibi tedbirlerle çare üretecek.Öncelikli hedef Gaziantep ve Başakşehir maçlarınıen az hasarla bitirmek. Bekleyelim ve görelim...F.Bahçe'nin devre arasında ivedilikle bir kanat forvetineihtiyacı var. Fayda vermeyecek oyuncular peşine düşmektensebenim olumlu katkı yapacak bir isim önerim var.Hem de bütçeye uygun:F.Bahçe'nin saha içindeki sıkıntıları kupada da devam etti. Turgeçildi ama oynanan futbol iç açısı değildi. Benim kaleci Altayhakkındaki görüşlerim hep aynı.ama daha deneyimsiz olduğunu göz ardı etmemeklazım. Geçen seneye göre hatalarını azalttı. Denizli'demükemmel bir maç çıkarttı. Ondan sonra yine röportajlarlagöklere çıkarıldı. Bu tip şeyler genç kaleciler içinhandikap teşkil eder.Fenerbahçe'ninGaziantep'teki işi daha da zorlaştı.Bulut hep iş sıkışınca 4 forvete döndü.Bunun sonucunda da takım savunmasındaciddi arızalar gözlendi ve hatalı goller yendi.Trabzonspor maçından sonra Erol Bulutikinci yarıdaki hamleleriylediyerek medyada övgüler yağdı.Ben ise TRT'deki programımda ve yazımdaşunları söyledim:anlayışıyüzünden Trabzonspor maçının ilk yarısı1-0 yerine 2-0 da bitebilirdi. Ayrıca Bulutyanlıştan döndükten sonra 45-55 arasındaF.Bahçe'nin iki gol atacağını kimse garantiedemezdi. Galibiyetin sonrasında F.Bahçeyönetimi, teknik heyeti, futbolcuları ve medyatakımı erken şampiyon ilan etti. Ben ise tehlikeleriortaya koyuyordum. Teknik analizlerimi sürekliyapıyordum.vemaçlarındaeğer Karagümrük son dakikada penaltıyı atsaveya Göztepe uzatmanın son saniyesinde penaltıdankolay pozisyonu kaçırmasa bu maçlar da puankayıplarına dönecekti. Bütün bugündemetaşıdım. Benden başka Konya maçına kadarF.Bahçe'yi ve Erol Bulut'u eleştiren yoktu. Her şeySonra nekadar haklı olduğum ortaya çıktı. Denizli maçındansonra şu yorumu yaptım: "Bir büyük takım, 40 dak-ika 10 kişi oynuyorsa ve de rakip penaltı kaçırdıktansonra iki farklı skor avantajına sahipse tabii ki savunmayapacak. Ama üç noktanın iyi işlemesi gerekir.İlki; alan savunmasında rakibe az pozisyon vermek.İkincisi; rakibin hücumdaki devamlılığını kırmak içinbelli bölümlerde topa sahip olmak, oyunu kontrolaltında tutabilmek ve son olarak da tüm riskleri alanrakip karşısında 2-3 etkili kontratakla pozisyonlar bulmak.F.Bahçe bunların hiçbirini yapamadığı gibi hiçbirinigerçekleştirmedi. Rekor sayıda verdiği ataklardakaleci Altay'ın müthiş performansıyla maçı bitirdi.Daha sonra TRT'de "Takım hiç iyi sinyaller verm-iyor bana göre, Malatya maçında favori değil" dedim.Sonuç ortada. Baştan itibaren anlattıklarımla