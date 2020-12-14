ÖMER ÜRÜNDÜL

Larin değil Aboubakar çıkmalıydı

Üç gün arayla son iki maçında 6 puan kaybeden Alanyaspor dün geceye özel motive olmuş. Son derece mücadeleci, hırslı ve disiplinli bir futbol sergileyerek hak ettikleri 3 puanı aldılar. Beşiktaş dün gece istediği hiçbir şeyi sahaya yansıtamadı. Bilhassa ilk yarıda oyunu sürekli Alanya domine etti. Beşiktaş orta saha ve defans bütünleşmesi ile mücadele ederek rakibe az pozisyon vermeye çalıştı . Ama hücumda çok etkisizdiler. Sergen Yalçın atılmak için uğraşan Rosier'i devre arasına kadar sahada tutarak büyük bir hataya imza attı. Rosier kısa aralıklarla iki defa net ikinci sarı kartlık hareket yaptı ama hakem Atilla Karaoğlan eyyamcılık yaparak bunları es geçti.

Alanyaspor ikinci yarı doğal olarak ilk 45 dakikadaki temposunu kaybedecekti, öyle de oldu. Beşiktaş yüklendi ama Ghezzal ve Aboubakar'ın fizik açıdan çok yetersiz kalmaları baskıdaki üretkenliği etkiledi. N'Koudou'nun da maç eksiği görülüyordu. Bana göre Sergen Yalçın, Larin'i değil, rakibin başarılı iki stoperine teslim olan Aboubakar'ı çıkarmalıydı devre arasında. Üstelik Larin, Beşiktaş'ın fizik gücü en yüksek 3-4 oyuncusundan biriyken. Sonuçta Beşiktaş beraberliği bulamayınca ikinci golü de yedi. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra tek penaltı golünden fazlasını atamadı ve kaybetti.

Geçen hafta kaliteli Ghezzal'ı fizik gücü yetersiz olduğu için eleştirdim. Ancak Kasımpaşa 10 kişi kaldıktan sonra sahada göründü dedim. Bir de yorumları dinledim ki sahanın yıldızıymış başkalarına göre! Ghezzal'ın dün geceki fizik görüntüsü herhalde her şeyi açıklıyor. Sergen Yalçın'ın maçtan sonra Rosier'i atmayarak kendisine büyük şans yaratan hakem Karaoğlan'a teşekkür etmek yerine kafa tutması geceye damga vuran başka bir olumsuzluktu. Her hattıyla başarılı oynayan Alanyaspor'da ben en çok Tayfur'u beğendim.

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