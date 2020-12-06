ÖMER ÜRÜNDÜL

Terim de görmüştür!

Hatayspor'un geçen sezon TFF 1. Ligi şampiyon bitirirken, en büyük artısı takım savunmasındaki başarısıydı. Bu yüzden Hatayspor karşısında skor avantajı geç gelirse her takım için sıkıntılar artar. Galatasaray, Rizespor maçındaki elverişli saha içi ortamını dün gece bulamadı. Hatayspor kendi birinci bölgesindeki kazandığı topları sürekli uzun kullanarak Galatasaray'ın hücum pres etkinliğini sınırlandırdı. Hele 5'e iki kontratağı acemice harcamasalar, Galatasaray için zor bir gece başlayabilirdi. Ama bunun arkasından sahneye Diagne çıktı. Feghouli, 18 önünü kalabalık basmadan çabuk ve isabetli orta yapınca Diagne güzel bir gole imza attı. İkinci devre zaman zaman vurguladığım gerçeği iyice belgeledi. Fatih Terim'in yüksek fizik güç isteyen oyun felsefesini, Galatasaraylı futbolcular 55-60 dakikadan fazla sergileyemiyorlar. Hatayspor en önemli gücü olan alan savunmasını skor dezavantaj olduğundan riske edip çok adamla hücuma çıkmaya başladı. Takımı rahatlatan ikinci golü rakip kendi kalesine attı. Üçüncü gol de rakip 10 kişiyken geldi. Ayrıca Kayseri ve Rize maçlarında Galatasaray, eksik Kayseri'den yediği sürpriz gol dışında kalesinde tek tehlike yaşamamıştı. Ama dün bayağı tehlikeler yaşadı. Herhalde Fatih Terim de ileriki haftalar için bu rahatsızlığı teşhis etmiştir. Benim bir de anlayamadığım bir konu var. Teknik adam, katkı yapsın diye oyuncu ile hamle yapıyor ama o oyuncu da iki sarı kartla oyun dışı kalıyor. Böyle profesyonellik olmaz. Hakem Erkan Özdamar'ı başarılı buldum. Yalnız kritik bir Hatay frikiğinde barajı 9.15'e açamadı. Bu önemli yanlışı gidermesi lazım.

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