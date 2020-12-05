ÖMER ÜRÜNDÜL

Aboubakar başlattı ve bitirdi

Beşiktaş, derbi morali ile Kasımpaşa karşısında ilk devre yüksek tempolu ve presli bir futbol sergiledi. Sürekli, oyunu karşı alana yıktılar. Ancak yoğun baskı üretkenliğe dönüşmedi. Çünkü Kasımpaşa geride iyi yerleşimli bir alan savunması uyguluyor. Kompakt bir futbol sergiliyordu. Kısacası Beşiktaş, Fenerbahçe önünde bulduğu genişliği dün gece bulamıyordu. Sıkışık alanda Ghezzal etkisizdi. Aboubakar iyi marke ediliyordu. N'Koudou'nun da maç eksikliği açıkça görülüyordu. Ama her zaman vurguluyorum Beşiktaş'ın en önemli gücü üçlü orta sahası. Souza-Mensah-Atiba ve Dorukhan'dan hangi üçü oynarsa takım savunması güvence altına alınıyor. Dün gece de Beşiktaş, rakip 10 kişi kalana kadar dahi kalesinde hiç tehlike yaşamadı. Devre biterken markajdan sıkıntı yaşayan Aboubakar, sol kulvarı geçeyim dedi. Taşıdığı etkili topta da ilk golün hazırlayıcısı oldu. 2. devrede siyah beyazlılar, aynı tempoda devam etti. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra iyice rahatladılar. Önce sahneye başarılı kaptanı Atiba çıktı. Sonra da Aboubakar, alışılmış kafa gollerinden birini atarak maçı bitirdi. Orta sahadaki pres etkinliği her zaman vurguladığım gibi defans bloğunu rahatlatıyor. Ghezzal çok kaliteli bir oyuncu ama dünkü performansı yetersizdi. Beşiktaş; Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında toplam 10 golle 3 puanı aldı. Bu önemli bir başarıdır. Yalnız Sergen Yalçın'ı bir konuda eleştirmek istiyorum:

'Kafasındaki savunma ikilisi Montero- Welinton olabilir ama Necip'in hakkının yenmemesi gerekirdi.' Kasımpaşa 10 kişi kalana kadar iyi mücadele etti.

Hücumda yetersizlerdi. Fuat Çapa'nın en büyük yanlışı, formda sprinteri Yusuf Erdoğan'ı yapısına hiç uymayan kanat savunucusu olarak görevlendirmesiydi.

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