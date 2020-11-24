ÖMER ÜRÜNDÜL

Terim’in değişiklikleri zarar verdi

İki takım arasında topa sahip olmakta siyahla beyaz kadar fark olduğundan Galatasaray lehine tek taraflı bir maç izledik. İlk devre eğer Kayseri'nin kalesinde Lung olmasa tarihi bir 45 dakika farkı olurdu. Konuk ekipte takım savunması faciaydı. İlerde kanatlarda oynayan Lennon ve Muğdat'ın defansif katkıları sıfırdı. Fernandes yürüyerek oynuyordu. 18 önünde de yerleşme düzeni çok olumsuzdu. Bütün bunların yanında her duran topta ve her yüksek ortada topa Galatasaraylı oyuncular vuruyorlardı. Galatasaray tempoyu yüksek tutarak, sürekli hücumu düşünerek rekor sayıda pozisyon buldu ama bir türlü Lung'u aşamadı. Rumen kaleci sakatlanıp ikinci yarıya çıkamayınca herkesin ortak olduğu fikir Galatasaray'ın rahat kazanacağıydı ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Çünkü dün geceki takım tertibindeki birçok oyuncunun maç eksikliğinden dolayı fizik sıkıntısı vardı. İkinci yarıda tempo düştü, buna karşılık da Kayserispor takım savunmasındaki büyük hataları mümkün olduğunca azalttı. Penaltı ve kırmızı kartla ben dahil herkes bu işin bittiği kanaatine vardı. Ama kaleye giden ilk şuttaki sürpriz Kayserispor golü, maçı değişik bir havaya soktu. Konuk ekip müthiş bir dirençle kalesini savunarak 90 dakikayı bitirdi. Hem yeni hocasıyla önemli bir puan alıp hem de moral kazandılar. Samet Aybaba'ya tek eleştirim var; Fernandes'i nasıl oynattı ve nasıl 67 dakika sahada tuttu? Fatih Terim'in bir anda yaptığı oyuncu değişiklikleri fayda değil zarar getirdi. Gelelim hakem Turgut Doman'a... İlk yarıda iki büyük hata... Diagne'ye 18'e girerken net bir faul yapıldı, verseydi kartın rengi sarıydı. Sonra Muğdat'a aynı yerden daha neti yapıldı çalsaydı kırmızıydı. Ali Palabıyık gibi bir hakem nasıl o penaltı pozisyonunda Turgut Doman'a incele uyarısı yaptı. Büyük bir hata. Turgut Doman penaltıyı verdi ama ikinci sarı yüzde yüz yanlıştı.

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