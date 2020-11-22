ÖMER ÜRÜNDÜL

Perotti tartışmasız en iyi transfer

Fenerbahçe'nin çok geniş kadrosuna rağmen dünkü eksikler yüzünden takım tertibi sorunluydu. Mert Hakan, Sosa, Perotti ve Cisse'nin ciddi maç eksikleri vardı. Ayrıca stoper Lemos, mecburen sağ bek olarak görevlendirilmişti. Onun önünde de kanat forvet özelliği olmayan iki oyuncu Pelkas ve Mert Hakan dönüşümlü oynayınca bu kulvarın ofansif açıdan etkinlik göstermesi defansif yönden de sıkıntı yaratması muhtemeldi.

İlk yarıda Fenerbahçe topa hakim olan taraftı. Ama üretkenlik çok azdı. Mert Hakan'ın golü mükemmeldi, sonra skora denge geldi. Bundan sonra iş zora girebilirdi ancak Perotti'nin kalitesi rakibinin büyük hatasıyla birleşince penaltıdan tekrar skor avantajı yakalandı. İkinci yarının hemen başında da Sosa farkı ikiye çıkarınca G.Birliği havlu attı. Ondan sonra da 5 gollü galibiyetle hem 3 puan alındı hem de derbi öncesi moral kazanıldı.

Gelelim maçtaki genel gözlemlerime… Lemos sağ bekte görev alınca Serdar Aziz ve Tisserand ile birlikte duran toplarda 3 stoper oluştu. Ama buna rağmen ilk yarıda duran toptan Diego gol attı. İkinci yarıda yine duran toptan yine Diego ilkinden daha müsaitken golü kaçırdı. Bu üstünde durulması gereken bir konudur. Erol Bulut'un üst üste 3 milli maçta sürekli oynayıp fiziki tahribata uğrayan Ozan ve Caner'i kulübede oturtması doğru karardı. Pelkas ile Mert Hakan'ı değişerek oynatması yerindeydi. Transfer edildiği günden beri vurguluyorum; ileri uçtaki en önemli transfer tartışmasız Perotti'dir diye. Tabi ki sakatlıktan çıktı ve fiziki açıdan yeterli değil. Erol Bulut ona gözü gibi bakmalı… Gerçek fizik gücüne yaklaşana kadar idareli kullanmalı. Dün çok fazla oyunda tuttu.

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