ÖMER ÜRÜNDÜL

Elverişli ortam

Sivasspor'un eski alışılmış olumlu saha içi organizasyonu yok. Bu genel sıkıntıya bir de maç trafiğinden fiziki düşüşleri eklenince G.Saray'a elverişli bir ortam oluştu. G.Saray ilk devrenin tamamında kaliteli ayaklarıyla oyuna istediği gibi hükmetti. Güzel bir gol attılar.

Devre sonundaki büyük hatayla neden oldukları penaltıya kadar rakibi kalelerine bile yaklaştırmadılar. İlk yarıda eleştirilecek tek tarafları bu kadar üstün oyunda az pozisyon bulmalarıydı.

İkinci yarıda G.Saray aynı şekilde iyi bir başlangıç yaptı. İlk yarıda çok kötü oynayan Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın hiç değişiklik yapmaması yadırganacak bir durumdu. Sonra kısa sürede ilk golü atan Belhanda'nın güzel asistinde Arda ile farkı ikiye çıkardılar. Sonra takım olarak skorla birlikte rahatladılar. Ayağa paslarla kontrollü anlayışa geçtiler ama Rıza Çalımbay'ın uyanıp oyuncu değiştirmeye başlaması ve G.Saraylı futbolcuların yorulmasıyla arka arkaya Sivas tehlikeleri başladı. Terim oyuncu değişikliklerinde biraz geç kaldı. Eğer fark 1'e indiğinde Kone net pozisyonu değerlendirebilse beklenmedik bir netice ortaya çıkacaktı. Sonuçta önemli bir 3 puan kazanıldı.

Ben yine en çok Taylan'ı beğendim. Çünkü defansın önünde tam bir sigorta. Kaleci Okan, yediği hatalı gol dışında çok önemli kurtarışlar yaptı. Bu da özgüven açısından bundan sonrası için kendisine çok büyük katkı verecektir.

Omar, hücumda hiç görülmedi. Ama rakibinin tehlikeli kanat forveti Gradel'in etkisini en aza indirdi. Babel iyi oynamasa da sürekli hareket ederek arkadaşlarına alanlar hazırladı.

Abdulkadir Bitigen, gözünün önünde çok net penaltıyı çalmadı. Daha da ilginci VAR'a gitti. Bu kadar net penaltıyı vermek için VAR'ı da defalarca inceledi!

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