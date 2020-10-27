ÖMER ÜRÜNDÜL

Beşiktaş’ı bekleyen tehlike!

Eğer bir takımın orta sahasında üç oyuncusunun birden etkili pres özellikleri, devamlılıkları ve yüksek fiziki dirençleri varsa bu büyük bir avantajdır. Bu tipteki üç orta saha presle rakibini bozar, preste kazandığı toplarla rakip defansın dengesiz yakalanma şansı ortaya çıkar. Ayrıca yüksek defansif yönleri sayesinde kendi defans blokları çok rahatlar. Üstlerine, yüzü kendilerine dönük rakip gelmesinden sıkıntıya düşmeleri en aza iner. Dün gece de Beşiktaş orta sahasında Atiba, Dorukhan ve Josef üçlüsü maça hükmeden blok oldu. Souza kırmızı kart görene kadar Beşiktaş, Denizlispor'a nefes dahi aldırmadı. Pozisyonlar buldu, üç gol attı. 10 kişi kaldıktan sonra fark ikiye indi. Ciddi tehlike çanları çalacaktı ancak Alper Ulusoy, VAR'a gittiği pozisyonda Denizlispor lehine net penaltıyı vermedi. Anlamak çok zordu. Ghezzal çok iyi tanıdığım, çok önemli bir yetenek. Ama şu anda fizik açıdan oldukça geride. Eğer Sergen Yalçın onu güçlendirebilirse Beşiktaş'a büyük artılar gelir. Aboubakar önemli bir santrfor. Hem golcü hem asistçi. Üç haftalık arada biraz kıpırdamış ama henüz tam gücünde değil. Sağ bek Rosier'i fizik olarak hazır gördüm. 3. golde de güzel bir asist yaptı ama tam bir fikir sahibi olabilmek için beklemek gerekir.

Dikkatimi çeken, takım için tehlike arz eden başka konular var. Josef çok iyi oynadığı bir maçta, hem de 3 farklı skor avantajı varken gereksiz bir hareketle direkt kırmızı gördü. Rosier rakibine sinirlendi ve çok sert bir hareket yaptı. Pozisyon turuncuydu hakem sarı verdi. Ama bir de Dorukhan olayı var. Bir pozisyonda rakibine sinirlendi ve kısa süre sonra kasıtlı tekme attı. Bu bana göre net kırmızıydı. Eğer bileğe, tendona yapılan basmaların karşılığı kırmızı kartsa, top düşünmeden kasıtlı atılan tekmenin de karşılığı aynıdır.

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