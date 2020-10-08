ÖMER ÜRÜNDÜL

Değişik kadronun bize faydası yok

Almanya ile yaptığımız hazırlık maçında son 10 dakikada yediğimiz golle yenik duruma düştük ama sonrasında Kenan'ın direkten dönen topu ve son saniyede de beraberlik golü geldi. Dün koştuk, mücadele ettik. Hırsımız, iyi netice alma azmimiz hep vardı. Ama Alman takımının da birbirini tanımayan yedek oyuncularla çıktığını göz ardı etmeyelim. İlk yarıda korakor bir mücadele vardı. Değişik takım tertibimizle topa sahip olma oranımızın yüksek olması ve hücumda etkinlik sağlamamız mümkün değildi. Pek pozisyon vermediğimiz ilk yarının sonunda da çok amatörce bir gol yedik. 1 dakikalık uzatma oynanıyor, skorda denge var, top bizde... Ve o topu kaptırıp, yerleşemeyip kolay bir gol yedik. İkinci yarıya Ozan'ın çok güzel golüyle başladık. Ancak ardından yoğun bir Alman baskısıyla karşılaştık. Geliyorum diyen 2. gol geldi. Daha fazlası da olabilirdi ama Efecan'ın şahsi gayretiyle attığı beraberlik golüyle moral kazandık. Almanya'nın baskısı kırıldı. Bu tabloda da 3. golü ne yazık ki yedik . Yeri geldikçe üzerinde titizlikle durduğum bir konu var. Bizim futbolumuzun bir ekolü yok. Milli futbolcuların diğer ülkeler gibi sürekli birlikte idman yapma ve maç oynama şansı yok. Eksik olan kolektif yapımızı artırmak için birkaç rötuşla ideal kadro ağırlıklı maçlara çıkmamız lazım. Tamamen değişik kadroların bize bir faydası yok. Böyle bir tabloda organize bir futbol oynamamız, ofansif etkinlik sağlamamız mümkün olmaz. Ayrıca teknik direktör olarak performanslarını görmek istediğiniz yedek oyuncular hakkında net bir fikir sahibi olamazsınız. Pazar günü Rusya ile oynayacağız. Bakalım hangi kadroyla sahaya çıkacağız.

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