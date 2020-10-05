ÖMER ÜRÜNDÜL

Aboubakar’ın hali yoktu

Beşiktaş her yönüyle çok kötü bir ilk yarı sergiledi. Coşku yoktu, tempo düşüktü, ofansif organizasyon çok yetersizdi, kalede yaşanan tehlikeler vardı. Buna ilaveten devre sonunda Gökhan'ın kaçırdığı bir net fırsat dışında yarım pozisyon bile yoktu. Devrenin geneline baktığımızda topla oynama oranı Beşiktaş'ta ama tüm kontrol Gençlerbirliği'ndeydi.

İkinci yarıya Sergen Yalçın, Mensah'ı alarak başladı. Ama saha içindeki olumsuz durumda hiçbir değişiklik yoktu. Ta ki 63. dakikaya kadar. Sergen hocaya sormak lazım; kalitesini gayet iyi bildiğiniz ve iyi bir santrfor olan Aboubakar'ın ne yazık ki fiziki olarak ayakta duracak hali yok. Senin önünde 3 hafta ara var. Orada hazırlamaya çalışırsın. Zaten iyi oynamayan takım 1 saat, 10 kişi mücadele etti. Güven ve Ljajic'in girmesinden sonra daha gole yakın tehlikeler vardı. Alınan aşırı risklerden uzatma bölümünde rakibin kaçırdığı inanılmaz iki pozisyon yaşandı. De Souza, bu 3 haftalık arada esas gücünü bulup, mutlaka faydalı olacaktır. Ama dün de görüldü ki Atiba, Dorukhan, Souza ve Mensah'ın yapıları, 10 numara pozisyona uygun değil. Dört oyuncunun da presleri ve devamlılıkları var ancak Ljajic bir türlü güçlenemiyor. Ayrıca niye N'Sakala oynamadı? Vida geçen hafta hata yaptı ama şu anda ülkemizdeki en kariyerli stoper

Gençlerbirliği çok akıllı, disiplinli ve doğru bir taktik stratejiyle oynadı. 90 dakika mükemmele yakın bir alan savunması uyguladılar. Hak ettikleri 3 puanı aldılar. Nobre herhalde Sio'nun yüzde yüz gollük pozisyondaki laubaliliğinin faturasını kesecektir. Kaleci Nordfeldt iyi bir kaleci. Elle ve ayakla oyunu çok iyi başlatmas ı da günümüz futbolunda önemli bir artı. Hakem Mete Kalkavan genelde başarılıydı ama arka arkaya dört ciddi eylem yapan Güven'e nasıl kırmızı kart çıkarmadı! Bu kalitede bir hakeme hiç yakışmadı, hayretler içinde kaldım

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