ÖMER ÜRÜNDÜL

Böyle ofsayt için orta hakem VAR’a çağrılmaz!

Trabzonspor ilk 15 dakikadan sonra biraz hareketlendi.

Duran top ustası Baker'ın kornerinden de Afobe ile skor avantajı yakaladı. Bundan sonra Malatyaspor yeni transferleri ile yaşadığı uyum sıkıntısı ile daha da açık oynamaya başlayınca Trabzon çok rahatladı. 2 güzel golle de farkı üçe çıkarıp ilk devrede maçı bitirdi. 2. yarı karşılıklı ataklarla geçti. Adem penaltıdan farkı ikiye indirdi. Bu penaltının oluşumunda da Hüseyin'in acemiliği vardı.

Trabzonspor önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Dün yalnız teknik direktör Newton'ın bana ters gelen değişik bir sistem uygulamasına şahit oldum. Üçlü defans ama bu üçlüden biri Abdulkadir Parmak… Anladığım kadarıyla düşüncesi, oyun başlarken Abdulkadir Parmak'ı da orta saha kimliğine sokup bu alanda çoğalmak. Ama Edgar ile Hüseyin iki kişi olarak kalıyordu. Bu uygulamaya başka takımlar cezayı kesebilir. Tabii ki bir Sörloth olması mümkün değil ama Afobe de belli oranda katkı sağlayacaktır. Marlon da iyi bir kumaş. Bana göre dün takımın en iyisi Serkan'dı.

Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu'na en çok fayda sağlayacak transfer Perulu Christian Cueva. Devrede neden çıkarıldığını da anlamış değilim.

Yeri geldikçe vurguluyorum… Hakemlerimiz maalesef VAR uygulamasını bilmiyorlar diye. Defalarca yanlışlara şahit olup örnekler verdim.

Dün gece de bu görüşümü belgeleyen bir olay yaşandı.

İlk devrede Adem'in attığı sayılmayan golde pozisyon öncesi ofsayt vardı. Bu durumlarda kararı VAR veriyor. Protokol böyle. Ama VAR hakemi Serkan Tokat, Özgür Yankaya'yı incelemeye çağırdı. Olacak iş değil. Hangi ofsayt durumunda hakem çağırılır? Filelere giden bir topta ofsayttaki oyuncu kaleciyi meşgul ediyor mu etmiyor mu diye… Kaleciyi şaşırtıyor mu şaşırtmıyor mu diye! Tek istisna budur. İşte en canlı örnek; G.Saray-H.Split maçında Diagne yüzünden iptal edilen Feghouli'nin golü…

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