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ÖMER ÜRÜNDÜL
Hak ettiler

Hak ettiler

24.08.2020, Pazartesi
Dün gece Lizbon'da futbol kalitesi üst düzeyde bir final izledik. Bayern Münih'in birbirini tamamlayan oyunculardan oluşan kaliteli kadrosu, oturmuş bir pas trafiği ve Lewandowski gibi mükemmel bir santrforu var. Ama bunun yanında hücum zenginliklerinin en önemli nedeni karşı alandaki can alıcı takım presi... PSG rakibinin gücünü bilerek, akılcı bir taktik uyguladı. Genelde geriyi iyi kapattılar. En büyük tehlike hücum prese karşı mümkün olduğunca dikkatliydiler. 90 dakika boyunca genelde oyuna hükmeden Bayern'di. Ama pozisyonlara baktığımızda PSG'ninkiler daha fazlaydı. Ama Bayern, golü bularak kupaya uzandı. Avrupa kulvarında bu sezonki genel istikrarları ve başarılı sonuçlarıyla da bu zaferi hak ettiler. Dün gece bir şeye kafam takıldı. Bayern Münih'in başarılı antrenörü Flick, yalnız attığı gol için değil hücum girişimlerinin de odak noktası olduğu için sahanın yıldızı olan Coman'ı neden oyundan çıkarttı anlamadım.
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