ÖMER ÜRÜNDÜL

Çekirge bu kez sıçrayamadı!

Kadıköy'de ilginç bir ilk 45 dakika izledik. Erken skor avantajı yakalayan Sivasspor, yediği beraberlik golüne kadar oyunu kontrol altında tutan ve üretkenlik sağlayan taraftı. F.Bahçe ise bu bölümde ne topa sahip olabiliyor ne organize bir atak geliştiriyor ne de savunma güvencesi oluşturabiliyordu. Tek şansı rakibin farkı artıramayışıydı.

Bu arada Fallette'in bir uzun pasında kaleci Samassa'nın büyük hatasını Deniz, kaliteli bir şekilde değerlendirerek skora denge getirdi. Bu golden sonra saha içinde roller değişti. F.Bahçe kontrolü eline aldı. Ama devre sonunda kaleciden başlayan amatörce bir kontratak golü yediler.

İkinci yarıda Sivas yine etkili başladı. Emre ve Rodrigues'in birlikte oyuna girmesiyle F.Bahçe tekrar kontrolü eline aldı ve pozisyonlar da buldu ama golü bulamadı. Çok kısa bölümde Allahyar 3 kere gole yaklaştı, bu da maçın ilginç bir yanıydı. F.Bahçe, Kayseri ve Malatya maçlarında mağlup durumdayken uzatma bölümlerinde attığı gollerle 3 puanı almayı başarmıştı ancak dün çekirge sıçrayamadı. Ömer Faruk gibi genç oyuncuları kazanmak ve yakın geleceğe hazırlamak için görev verdiğin takımın oturmuş bir saha içi modeli olması lazım. Eğer bu yoksa böyle gençlerden ne katkı alabilirsin ne de oynadıkları futbola dair teknik açıdan bir fikir sahibi olabilirsin. Ozan Tufan orta sahanın her yerinde görev yapabilir. Çok ihtiyaç olursa ki oldu daha önce, sağ bekte de idare eder. Ama asla yapısı itibariyle stoperde başarılı olamaz. Bu nasıl bir teknik adam görüşüdür anlamak mümkün değil. Sivas dün kazanıp üçüncülük şansını artırdı. Onlar açısından en çarpıcı olay, Emre Kılınç'ın ligin ikinci yarısında ilk defa çok başarılı performans göstermeseydi. Buna karşılık Mert Hakan'daki düşüş sürüyor. Bu da şunu gösteriyor, önemli özellikleri olan bir oyuncu ama fiziki açıdan yetersiz olduğu zaman hiçbir katkı sağlayamıyor. Bakalım İstanbul'da ne olacak!

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