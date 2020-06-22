ÖMER ÜRÜNDÜL

VAR müdahale etmemeliydi

SON 15 dakikası adeta korku filmi gibi geçen, uzatmanın son dakikalarında çok kritik hakem kararlarına sahne olan, 6 gollü 90 dakika izledik. G.Saray'ın iç sahadaki alışılmış en büyük özelliği bilhassa ilk yarıda yüksek tempolu ofansif anlayış ve önde baskı. Sumudica, büyük bir taktik yanlışa düşerek G.Saray'a beklediğinden de daha elverişli bir saha içi ortamı yarattı. İlk 45 dakika boyunca defans bloğu çizgi halinde öne çıkıp arkada genişlik bıraktı. Buna ilaveten takımın kolektif yapısı çok yetersiz olmasına rağmen kendi birinci bölgelerinde prese karşı rekor sayıda basit top kayıplarıyla geride dengesiz yakalandılar. İlk yarıya baktığımız zaman G.Saray, yenik duruma düşmesine rağmen iştahlı futboluyla rakibin takım savunmasındaki ciddi arızalarından faydalanarak 2 attı, 5 tane de kaçırdı.

2. yarıda tabii ki G.Saray'ın ilk yarıdaki temposu olmayacaktı ama yine istedikleri ortam vardı. Ancak Ahmet Çalık'ın yanlış bir geri pasında tutukluk yapması ve sonra da rakibini düşürerek kırmızı kart görmesi işleri zora soktu. Bu arada Terim, hemen devreye girip doğru bir hamle yaptı. Emre de yorulmuştu, takım da bir kişi eksikti. Eğer öyle devam etse, 9.5 kişiye düşeceklerdi. Taylan'la o açığı kapattı. Tabii ki bir kişi eksik kalmak sıkıntılıydı ama rakibin yine basit yerleşme hatalarıyla G.Saray farkı ikiye çıkardı. Bundan sonra rakip yüklendi, kaleci hatasından bir ikinci gol geldi. Sonra işin zorluk derecesi arttı. Uzatmada ilginç bir olaylar zinciri arka arkaya gelişti. Gaziantep, Kayode mükemmel bir röveşata golü attı ama iş geldi VAR'a. Bence VAR'ın ta karşı bayrak direği dibindeki bir ikili mücadelede ki fauldü, orada hakemin oyunu devam ettirmesine müdahale etmemeliydi. Avrupa liglerinde bu tip olaylara VAR kesinlikle müdahale etmiyor. Üstelik de ardından gelişen Gaziantep atağında G.Saraylı oyunculardan karşılama geldi. Bence yanlış karardı. Sonrasında Okan deneyimsizliği nedeniyle topu elinden çıkarmayarak endirekt atışa neden oldu. Oradan da bir penaltı geldi ve maç beraberlikle bitti. G.Saray'ın hatası, Falcao sakatlanıp 9 kişi kalmışken kazandıkları topu taca atmayıp kaptırmaları ve karşı atakta 2. golü yemeleriydi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın