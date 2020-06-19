ÖMER ÜRÜNDÜL

Bileğinin hakkıyla

Aytemiz Alanyaspor deplasmanda elde ettiği avantajı hiç düşünmeden kendinden son derece emin, tempolu, organize ve üretken bir ilk yarı sergiledi. Antalyaspor karşısında 25. dakikada iki farklı skor avantajı yakalayarak finale büyük ölçüde yanaştılar. Buna rağmen hırslarından bir şey kaybetmeden dağılan rakipleri karşısında arka arkaya devre sonuna kadar net pozisyonlar buldular ama değerlendiremediler. İkinci yarının ilk 3 dakikasında ise adeta kaçırdıklarının acısını çıkararak gecenin yıldızı Cisse ile üst üste iki gol daha bularak işi bitirdiler. Sonra maç rölantiye girdi. Karşılıklı oyuncu değişiklikleri ile ve yine Alanya'nın kontrolünde 90 dakikanın sonunu getirdiler. Alanyaspor bileğinin hakkıyla kupada finale adını yazdırdı.



ANTALYASPOR BENİ ŞAŞIRTTI

Zaten iyi oyuncuları, uyumlu kadrosu ve oturmuş düzeniyle futbol açısından her zaman keyif veren bir takım. Dün gecenin çok ilginç ve analizini yapamadığım bir olayı vardı… Antalyaspor devre arasında isabetli transferler yapıp iyi bir kadro kurdu. Geçen hafta sonu İstanbul'da Beşiktaş'ı yenerek hem ligde rahat bir nefes aldılar hem de moral depoladılar. Bu maçtan 5 gün sonra böylesine kritik yarı final maçında bir takım baştan sona tüm futbolcuları ile nasıl bu kadar kötü bir futbol oynayabilir? Alanyaspor'un ilk yarıda kaçırdıkları ve dördüncü golden sonra 90 dakika oyunu rölantiye alıp fazla golü düşünmediklerini göz önüne alırsak, Antalya'nın bu sonuca sevinmesi lazım demek dünkü maçın özeti olur.

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