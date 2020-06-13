ÖMER ÜRÜNDÜL

Riskle geldi!

F.Bahçe 15. dakikada Ozan'ın amatörce gördüğü kırmızı kart yüzünden 10 kişi kaldı. Artık düşünülen bütün oyun düzeni ters yüz olmuştu. Takımda Mehmet Ekici, Mevlüt, Ferdi, Falette gibi sezon başından beri ciddi maç eksiklikleri olan oyuncular vardı. Bu tabloda bir kişi eksik, 75-80 dakika rakiple kora kor oynamak mümkün değildi. Yapılacak tek şey tempoyu düşük tutup savunma ağırlıklı düzene geçmekti. Öyle de yaptılar. Topu rakibe bıraktılar, geride alan daralttılar. Bu taktik anlayış ile ilk yarıda 30 dakika tehlike yaşamadıkları gibi devre sonunda da iki defa direğe takıldılar. 2. yarıda aynı doğru taktik devam ediyordu. Yine rakibe pozisyon verilmiyordu ancak Mensah'ın mükemmel frikiği tüm planları bozdu. Artık yorgun ve eksik takım risk almak mecburiyetindeydi. İşte bu uzun bölümde maçın kırılma anları arka arkaya oluştu. Bir kişi fazla oynamasına rağmen pozisyon bulamayan Kayserispor'a istediği alanlar çıkmıştı. Ancak girilen pozisyonlarda Mesanovic ve Kravets'in arka arkaya sergiledikleri beceriksizlikler ile kaleci Altay'ın başarısı, F.Bahçe için umut ışığı yaktı. Son dakikalarda, F.Bahçe Teknik Direktörü'nün geç kaldığı değişiklikler takıma olumlu yansıdı. Ve de üst üste biri penaltıdan Vedat'la biri de sahanın en iyisi Gustavo'nun şutu ile gelen iki golle 3 puanı kazandılar. Kümede kalma savaşı veren Kayseri fırsatı tepti. 80 dakika eksik oynayan rakiplerine karşı seyirci dezavantajı da yokken hele hele skor avantajından sonra rahat kazanacakları maçı berabere dahi bitiremediler. Bu maçın büyük puan ve moral kaybı ile bence artık ligde kalmaları umutsuz bir vakaya dönüşmüştür. Hakem Atilla Karaoğlan'ın direkt neticeye tesir eden penaltı kararı yanlıştı. Ozan'ın kırmızısında yerinde müdahale eden VAR bu pozisyona nasıl sessiz kaldı!

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