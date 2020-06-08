ÖMER ÜRÜNDÜL

F.Bahçe’nin hocası Emre ve Volkan...

1- Fenerbahçe, son 8 maçını teknik direktörsüz oynayacak. 3 ayda çok isim yazıldı çizildi. Ama hâlâ Fenerbahçe'nin hocası yok. Yönetim bu işi neden çözemiyor?

Fenerbahçe yönetimi ilk büyük yanlışını iyice düşünüp analiz etmedikleri için Hollandalı teknik adam Phillip Cocu tercihiyle yaptılar. Yollar Cocu ile ayrıldıktan sonra başkan Ali Koç daha önce 'Ersun Yanal olmaz' diye beyan etmesine rağmen taraftar baskısı altında kalarak Yanal'ı göreve getirmek zorunda kalmıştı.

Bana göre bu da bir başka yanlıştı. O da başarısız oldu. Tabii Ersun Yanal ile yollar ayrıldıktan sonraki süreçte ince eleyip sık dokumak mecburiyetinde kalan yönetim, seçimde zorlandı. Zaten o dönemde de istenilen düzeyde bir teknik direktör bulmak da mümkün değildi. Sonrasında da araya pandemi girdi. İş bugünlere kaldı.

Bu arada futbol dünyasına yakın bir arkadaşım, bana F.Bahçe'nin teknik direktörü konusunda esprili bir yanıt verdi. Ben kendisine 'Fenerbahçe hâlâ hoca alamadı. Acaba kimi getirecek" diye sordum. O da 'Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu var' diye yanıt verdi. Belki de arkadaşım gibi başkan Ali Koç ve yönetim kurulu da böyle düşünüyordur..



YABANCI OLMAZSA BULUT'A YÖNELİRLER

2- Ali Koç ve yönetimi hep sosyal medyadaki taraftar isteklerine göre bir yol izlediler. Sonuçta ortada ciddi bir sportif başarısızlık var. Bundan sonraki süreç nasıl olur?

Ne olursa olsun, eninde sonunda yeni sezona yeni bir teknik adamla girileceği kesin. Bana göre istedikleri ölçüde, kafalarına yatan yabancıyı bulamazlarsa Erol Bulut'a yönelirler.



HAKEMLERİMİZ İÇİN EN RAHAT 8 HAFTA

3- Hakemler Riva'da kampa girdi. Son 8 haftanın en önemli aktörleri onlar olacak. Siz hakem camiasını da iyi biliyorsunuz. Bu 8 haftanın üstesinden gelebilecekler mi?

Bence onlar için en rahat dönem başlıyor. Senelerdir giderilemeyen sorun neydi? Büyük takımların medyasının, taraftarının ve yönetiminin yaptığı baskılarla maçlara zihinsel açıdan rahat çıkamayışlarıydı. Büyük takımların bilhassa iç saha maçlarında takdir haklarında taraftar baskısı karşısında büyükler lehine kullanıyorlardı. Şimdi böyle bir tablo olmayacak. Bu yüzden de rahat rahat maç yöneteceklerdir. Hakemleri en rahat 8 hafta bekliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın