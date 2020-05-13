ÖMER ÜRÜNDÜL

Ligleri oynatmazsak ciddi sıkıntılar yaşarız

Maçların oynatılma kararına karşı önemli tepkiler geliyor ama unutmayalım ki TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklarken 'Şimdilik bu kararı aldık' dedi. Demek ki gidişata göre en sonunda net karar verilecek. Türkiye olarak bizim Koronavirüs ile mücadelemiz iyi bir şekilde seyrediyor. Liglerin belirlenen başlangıç tarihine de önümüzde 1 aylık zaman var. Tabii ki belirlenen kısıtlamalar altında maçların oynanması çok zor olabilir. Ama şunu da unutmayalım ki, bundan sonra hepimiz için normal hayatlarımızda da ciddi kısıtlamalar olacak. İçinde bulunduğumuz koşulları düşünürsek ligler oynanacaksa ona uygun şartların olması lazım.



KULÜPLER YENİ KAYNAK BULMALI

Avrupa'da birçok lig için de dönüş tarihleri belirlendi. Şunu düşünmek lazım, ortada bir UEFA kararı var. UEFA, her ülkeyi kendi iradesine bıraktı. Ama diyor ki, ya oynatın ya da belli bir tarihe kadar Avrupa kupalarına katılacak takımları belirleyin. Eğer ligleri oynatamazsak Avrupa'ya gidecek takımları nasıl belirleyeceğiz? Bu konuda ciddi bir sorun var. Çünkü Süper Lig'de, Fransa'daki PSG ya da İngiltere'deki Liverpool'da olduğu gibi açık bir fark yok. İlk iki sırayı paylaşan takımlarımız puan puana. Onların arkasında da çok yakın iki takım var. Eğer ligleri oynatamazsak bu konuda da çok ciddi sıkıntılar yaşarız.

Bütün dünyada kulüpler Koronavirüs dolasıyla ciddi mali problemler yaşıyorlar. Bu salgın zaten zorda olan kulüplerimizi de daha da büyük bir çıkmazın içine soktu ve ilerleyen dönemde çok daha ağır hasarlara yol açacak gibi görünüyor. Maçlar oynanırsa yayıncı kuruluştan ödemeler gelecek ama ne olursa olsun kulüplerimizin önümüzdeki dönemde ne olacağı bilinmediği için mutlaka yeni kaynak arayışına girmeleri lazım.



BU İŞİN ALT LİGİ, ÜST LİGİ YOK

Almanya'da ligler bu hafta sonu başlayacak. İngiltere ve İspanya'da da başlangıca dair ön karar var. Bunlar salgını bize göre katbekat ağır geçiren ülkeler. Bu nedenle onların alacakları kararlar ve uygulayacakları sistemler bizim için de emsal olacaktır. Özellikle bu hafta sonu başlayacak Almanya'daki durumu TFF yakından takip edecektir. Hem alınacak önlemler hem de salgında gelinecek durum açısından Bundesliga'yı iyi izlememiz gerekiyor.

Test konusuna gelince... Bu iş kulüplerin inisiyatifine bırakılmalı. Ama bu kulüplerin tedbiri elden bırakması anlamına gelmez. Ne olursa olsun bütün kulüplerimiz futbolcularını Koronavirüs testinden geçirmeli. Bu işin üst ligi, alt ligi olamaz. Doğru olan belli aralıklarla test yapmaktır.

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