ÖMER ÜRÜNDÜL

G.Saray’dan önemli 1 puan aldılar

Sivasspor maça müthiş bir ön alan presi ve coşkuyla başladı. Arka arkaya iki gol kaçırdılar; sonra da erken skor avantajını buldular. Ama maçın dönüm noktası 14. dakikaydı. Galatasaray taç çizgisi yakınında, uzak mesafeden bir duran top kazandı. Ömer Bayram bunları çok etkili kullanıyordu. Yine öyle kavisli bir orta yaptı, rakip hatası da eklenince skora denge geldi.

Bundan sonra devre sonuna kadar Galatasaray oyunu domine etti. Top sürekli kendilerinde kaldı. Bilinçli hücum girişimleri geldi. Bir gol daha buldular, 3 tane de kaçırdılar. İlk golü hazırlayan, ikinci golü atan ve iki tane de iyi pozisyona girip kaçıran, hücumlarda çok aktif rol alan Feghouli, ilk yarının en önemli aktörüydü.

Galatasaray, ikinci yarıya da kendinden emin ve rahat başladı. Yine sürekli hücumu düşünüyorlardı. Ama Seri'nin neden olduğu ve VAR tarafından yakalanan penaltı ile skora denge geldi. Son 20 dakika bir gerilim filmine döndü. Galatasaray böyle zor bir deplasmanda beraberlik iyi sonuç olmasına rağmen bütün riskleri alıyor ve galibiyet golü peşinde koşuyordu. Böyle olunca Sivasspor'a da ani çıkışlarda çok elverişli bir geniş alan ortamı şekillendi. Bu bölümde Galatasaray da gol atabilirdi Sivasspor da...

Sivas tehlikelerinde Muslera hiç hata yapmadı. Galatasaray da yakaladığı fırsatları kullanamadı. En net fırsat son dakikalarda Falcao'nun zamanlamasını ayarlayamayıp kafa ile vuramadığı pozisyondu. Sonuçta seyir zevki yüksek ve fair play çerçevesinde güzel maç izledik. Mete Kalkavan da oldukça başarılıydı. Galatasaray'ın gerçekten kaliteli bir kadrosu var. Takım halinde form tutunca ister içerde ister dışarda olsun rakipleri zorluklar yaşıyorlar. Sivasspor elinden geleni yaptı. Oyunun genelinde iyi oynayan ve pozisyon zenginliği 2 2 bulan Galatasaray'dan önemli 1 puan aldılar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın