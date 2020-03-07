ÖMER ÜRÜNDÜL

Elneny çalışan bir arı misali

Beşiktaş maça çok net bir pozisyonu harcayarak başladı. Çok kısa süre sonra da Faty'nin hediye ettiği penaltı ile de erken skor avantajı kazandı. Bu golden sonra Beşiktaş, çabuk paslarla coşkulu, tempolu etkili ofansif girişimlere başladı. Böyle bir saha içi görüntüsünde maç çabuk çözülecek gibiydi. Ama öyle olmadı. Devre ortasından itibaren tempoya tempoyla, prese presle karşılık veren bir Ankaragücü gündeme geldi. Oyun geniş alana yayıldı, maçın zorluk derecesi arttı. A.Gücü'nün de tehditkâr atakları vardı. 2. yarının tamamı da bu görüntüde geçti. Tempo yüksekti, her top kazanan takım çabuk hücuma çıkıyordu. Bu şekilde maçın seyir zevki de yüksekti. Beşiktaş da birkaç pozisyon buldu. A.Gücü de öyle. Maçın en kritik anı Faty'nin çok net pozisyonda kaçırdığı beraberlik golüydü. Son dakikalarda ise son bölümde oyuna giren Ljajic mükemmel bir golle maçı bitirdi. A.Gücü'nün penaltı golü ise sadece tabelayı değiştirdi. Beşiktaş, derbi öncesi bir 3 puanı daha hanesine yazdırdı. Ama maç hiç de kolay olmadı. Ben en çok iki oyuncuyu beğendim… Biri her zamanki gibi arı misali çalışan Elneny oldu. Elneny'nin bu performansı Atiba'yı da rahatlattı. İkincisi de Boyd'du.



VAR KARARI NEREDE?

N'Koudou 2. devredeki iki parlaması dışında beklenenin altındaydı. En olumsuz futbolu sergileyen ise Boateng'di. Sergen Yalçın, fazla sabır gösterip uzun süre oyunda tuttu. Hakem Arda Kardeşler'in genel yönetimi iyiydi. Ama ilk yarıda Sedat ile Karius'un pozisyonunu iyi süzemeyerek çok hatalı bir karara imza attı. Sedat'ı aldattığı gerekçesi ile sarı kart gösterdi. Halbu ki Karius'un net teması vardı. Ve pozisyon penaltıydı. Hadi hakem bu hataya düştü! Peki VAR nerede? İşin içinde büyük takım olunca maalesef sessiz kalmayı tercih ediyorlar.

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