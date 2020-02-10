ÖMER ÜRÜNDÜL

Adem, Falcao’dan daha faydalı!

Kasımpaşa'nın maça hırslı başlaması acaba Galatasaray'ı zor bir deplasman mı bekliyor dedirtirken tam tersine beklenenden de kolay bir galibiyet geldi. İlk 22 dakika içinde Galatasaray rakip takımın kalecisi ve defansın büyük hataları sonucu iki farklı skor avantajı elde etti. Tabi bu iki golde bir başka gerçek de Emre Akbaba'nın futbol aklının ve yeteneğinin ortaya çıkışıydı. Galatasaray devre sonuna kadar kontrollü şekilde oyunu elinde tuttu, Adem'in üçüncü golüyle de işi ilk yarıda tamamen bitirmiş oldu. Artık ikinci yarıda Galatasaray'ın önde basmasına, fizik gücünü zorlamasına hiç gerek yoktu. Maçı idman havasına soktular. Onyekuru girdikten sonra arka arkaya üç net fırsat buldular ama skor rahatlığı ile bunları değerlendiremediler. Bu galibiyet önündeki birçok rakibin kaybettiği puanlarla daha da kıymetli hale geldi.

Lemina ve Seri ikilisi orta sahayı defansif açıdan iyi kontrol ediyorlar, ileriye de destek veriyorlar. Mariano her geçen gün eski formuna yaklaşıyor. Ömer Bayram zaten müthiş dinamizmi ve devamlılığının yanı sıra tekniğini de mümkün olduğunca geliştirerek önemli katkılarına devam ediyor.

Bir paragraf da Adem Büyük için açmak lazım. Müzmin sakat santrforlar yüzünden oynama şansı bulunca işe sarıldı. Bence Falcao'dan çok daha faydalı oldu. Emre Akbaba'nın kalitesi tartışılmaz ama daha fizik açıdan güçsüz.

Günümüz futbolunda en tehlikeli şey defans bloğu ile fazla oynamaktır. Kasımpaşa bu konuda adeta harakiri yapmış. Devre arasında 4 defans oyuncusunu da gönderip, 4 yeni yabancı almış. Mantıkla bağdaşmayan bir tablo. Kasımpaşa'yı zor günler bekliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın