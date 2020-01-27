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ÖMER ÜRÜNDÜL
Bu yenilgiyle zirve şansı bitti

Bu yenilgiyle zirve şansı bitti

27.01.2020, Pazartesi
Gürsel Aksel Stadı Göztepe'nin büyüklüğüne yakışır, mükemmel olmuş. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler. Bu sezonun sıkıntılı takımı Beşiktaş için zor bir deplasmandı. Gökhan Gönül ve Caner'in ilk 11'de olmayışı da işi daha da zorlaştırmıştı. Aslında yeni statta coşkulu seyircisinin verdiği heyecanla, stresli Göztepe'nin ilk yarıda üstünlüğü yoktu. Sadece 15 ile 30'uncu dakikalar arasında oyunu domine ettiler ve bir gol buldular. İki defa da Karius'un başarılı kurtarışına takıldılar. Sonra Beşiktaş beraberlik peşinde koşmaya başladı. Maç başından beri çok istekli, doğru işler yapan Burak, Diaby'ye yapılan penaltıyı gole çevirerek skora denge getirdi. Ama Beşiktaş'ın şanssızlığı soyunma odasına son dakikada duran toptan yediği golle gitmesiydi. İkinci yarıda Göztepe skor avantajıyla birlikte ilk yarıda zaman zaman bıraktığı boşlukları terk edip, alan daraltan savunma kurgusuna geçti. Nasıl olsa rakip yüklenecekti, kontratakları işlerliğe koyacaklardı. Ama hesapladıkları gibi olmadı. Beşiktaş yoğun baskı kurdu. Göztepe önde hızlı oyuncuları olmasına rağmen beklenen etkili geniş alan ataklarını sahneleyemedi. Son 10 dakikaya girilirken Burak hücum presle kazandığı bir topla çok net bir pozisyonda Beto'yu geçemedi. Uzatmanın son dakikasında da yine Burak'ın mükemmel bir şutunu Beto aynı güzellikte kurtararak maçın adamı olmayı hak etti. Beşiktaş hiç teslimiyetçi olmamasına rağmen aldığı bu yenilgiyle zirve şansını tamamen bitirmiş oldu. Göztepe'de Beto'dan sonra Castro ve Halil çok iyi oynadılar. Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan'ın da üstünde titizlikle durulması kanaatindeyim.
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