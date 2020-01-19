ÖMER ÜRÜNDÜL

Savunma güvencesi oluşmalı

Sezon başı yeni bir oluşuma giden Gaziantep ligin topa sahip olma oranı en düşük takımı... Bu büyük rahatsızlığı biraz azaltacak tek futbolcusu var; o da Güray ama cezalı olduğu için yok. Böyle bir rakip karşısında Fenerbahçe'nin ilk devrenin tamamında oyunu bir türlü domine edemeyişi gerçekten hayal kırıklığı idi. Ersun Yanal ikinci yarıya Tolga-Rodrigues değişikliği ile başladı ve 30. saniyede Rodrigues adeta inanılmazı başararak topu bomboş kale yerine direğe nişanladı. Dönen topta Vedat golü attı ama ofsayttı. Bu pozisyondan sonra Gaziantep'te arka arkaya basit kişisel hatalar meydana gelmeye başladı. Aşırı top kayıpları ve Fenerbahçe'nin tempoyu biraz yükseltmesi bir golün habercisiydi. Nitekim de Kruse ile skor avantajı elde edildi. Bundan sonrası Ersun Yanal'ın çok ciddi ders çıkarması gereken bir zaman dilimiydi. Saha içi organizasyonu çok yetersiz bir takım karşısında skor avantajına da sahipsiniz ve kalenizde ikisi yüzde yüz 5 tane tehlike yaşıyorsunuz. Peki neden? Sezon başından beri söylüyorum: Kruse-Vedat ile 4 forvet oynadığın zaman orta sahadaki ikili Emre-Gustavo olursa Fenerbahçe'nin savunma güvencesi oluşturması mümkün olmaz. Eğer önde kenarlarda Ozan ile Tolga oynarsa ofansif açıdan kanatlar çalışmaz ama takım savunması güçlü olur. İşte dün geceki ilk devre örneği. Kruse gol attı ama kimse aldanmasın fizik açıdan hâlâ çok düşük. Ozan'ın da katkı vermesi için mutlaka orta sahada iki ön liberodan biri olması lazım.

Sarı kartla cezalı duruma düşen Vedat Muriqi'in Başakşehir maçında oynamak için ikinci sarıyı görmesini kendisine hiç yakıştıramadım.

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