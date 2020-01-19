19 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
ÖMER ÜRÜNDÜL
Savunma güvencesi oluşmalı

Savunma güvencesi oluşmalı

19.01.2020, Pazar
Sezon başı yeni bir oluşuma giden Gaziantep ligin topa sahip olma oranı en düşük takımı... Bu büyük rahatsızlığı biraz azaltacak tek futbolcusu var; o da Güray ama cezalı olduğu için yok. Böyle bir rakip karşısında Fenerbahçe'nin ilk devrenin tamamında oyunu bir türlü domine edemeyişi gerçekten hayal kırıklığı idi. Ersun Yanal ikinci yarıya Tolga-Rodrigues değişikliği ile başladı ve 30. saniyede Rodrigues adeta inanılmazı başararak topu bomboş kale yerine direğe nişanladı. Dönen topta Vedat golü attı ama ofsayttı. Bu pozisyondan sonra Gaziantep'te arka arkaya basit kişisel hatalar meydana gelmeye başladı. Aşırı top kayıpları ve Fenerbahçe'nin tempoyu biraz yükseltmesi bir golün habercisiydi. Nitekim de Kruse ile skor avantajı elde edildi. Bundan sonrası Ersun Yanal'ın çok ciddi ders çıkarması gereken bir zaman dilimiydi. Saha içi organizasyonu çok yetersiz bir takım karşısında skor avantajına da sahipsiniz ve kalenizde ikisi yüzde yüz 5 tane tehlike yaşıyorsunuz. Peki neden? Sezon başından beri söylüyorum: Kruse-Vedat ile 4 forvet oynadığın zaman orta sahadaki ikili Emre-Gustavo olursa Fenerbahçe'nin savunma güvencesi oluşturması mümkün olmaz. Eğer önde kenarlarda Ozan ile Tolga oynarsa ofansif açıdan kanatlar çalışmaz ama takım savunması güçlü olur. İşte dün geceki ilk devre örneği. Kruse gol attı ama kimse aldanmasın fizik açıdan hâlâ çok düşük. Ozan'ın da katkı vermesi için mutlaka orta sahada iki ön liberodan biri olması lazım.
Sarı kartla cezalı duruma düşen Vedat Muriqi'in Başakşehir maçında oynamak için ikinci sarıyı görmesini kendisine hiç yakıştıramadım.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Fizik zayıfsa hiçsin 15.01.2020 Çarşamba
Başına bir iş gelebilirdi 24.12.2019 Salı
Ders almamışlar 23.12.2019 Pazartesi
Tehlike geliyorum diyordu ama... 17.12.2019 Salı
Vedat sakatlanmadan çıkmalıydı 07.12.2019 Cumartesi
Nwakaeme takımın el freniydi 02.12.2019 Pazartesi
Ersun Yanal kimya bilmiyor! 01.12.2019 Pazar
Nerede o Premier Lig’deki Moses... 25.11.2019 Pazartesi
Sonuç başarılı! 10.11.2019 Pazar
Sıkıntılarla gelen galibiyet... 09.11.2019 Cumartesi
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN