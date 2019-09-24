ÖMER ÜRÜNDÜL

Daha Fazla Gör
- 23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul, Canevim, Yasak Elma hangi dizi birinci?
- 24 Eylül evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?
- Çukur 70. yeni bölüm fragmanı ilk sahne! Çukur 69. son bölümde gerilim yüksek!
- İlk ara tatil ne zaman? 2019-2020 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?
- Beşiktaş Başakşehir maç özeti | BJK Başakşehir özet ve goller!
- Canevim 16. bölüm izle! Canevim 16. son bölüm tek parça izle! - ATV
- Sezaryen doğum yapmak isteyenler dikkat! Uzman isim uyardı, büyük riski var...
- Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir? Askere giderken ne alınır?
- Sınıflandırılmış yükümlü nedir? Sınıflandırılmış yükümlü ne demek?
- Başkan Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaşıldı! Tüyleri diken diken eden mesajlar... | Video
- Irak Türkmen Cephesi Erbil binasına saldırı
- Salih Kalyon kimdir? Çukur Aliço’nun babası Salih Kalyon kimdir, kaç yaşında?