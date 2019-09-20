ÖMER ÜRÜNDÜL

Beşiktaş hiç ders çıkarmamış

Beşiktaş kadro kalitesi açısından rakibinden üç gömlek üstündü. Abdullah Avcı, Başakşehir benzeri bir 90 dakika sergiledi. Ayağa paslarla topa sürekli sahip olup ofansif girişimleri uygulamak genel stratejiydi. Tek fark pas trafiği birinci bölgeden değil ikinci bölgeden başlıyordu. 90 dakika oyunu domine ettiler. Yenik durumdan bir penaltı bir de rakibin kendi kalesine attığı golle öne geçtiler. Sonra büyük avantajı değerlendirmeyip dört gol yiyerek ağır bir yenilgiye uğradılar. Eğer bu maçtan gerekli dersler çıkarılmazsa Beşiktaş'ın önümüzdeki haftalarda çok başı ağırır.

Bu kadar felaket bir takım savunmasının benzerini son zamanlarda hiç görmedim... Aslında gördüm Gaziantep'te! Hiç ders çıkarılmamış. En büyük özelliği kapasitesi sınırlı bir takım olan Bratislava, Beşiktaş'a dört gol atıyor dört de kaçırıyor. Çünkü ilerde kaptırılan toptan sonra defans bloğunun arkada 40 metre genişlik bırakması bir intihar girişimidir. Eğer hakem maç 1-0 iken Loris Karius'un mutlak kırmızı kartını es geçmese herhalde daha da büyük bir felaket tablosu ortaya çıkacaktı. Zaten Estonyalı hakem Ljajic'e yapılan mutlak penaltıda 'Kendisini aldatıyor' diye sarı kart göstererek bu işi hiç bilmediğini kanıtladı.

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