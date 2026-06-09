Özel, kanırta kanırta yeni partiye yürüyor!

Arınma, durulma konusunda tek bir söz veya özeleştiri yok.

Sağduyu yok.

Demokratik olgunlukla sabırlı bekleyiş hiç yok!

Peki ne var?

Yargı kararına karşı açılmış savaş var.

Kitleleri gerektiğinde sokağa davet var.

Meşru meydanlarla çıkmaz yolların karanlığını birbirine karıştırma var.

Yani…

CHP içinde mücadele veriliyor görüntüsü altında, "kanırta kanırta yeni partiye doğru yürüyüş ve sözde kahramanlık var!"

Böylece, kamuoyunun bir kısmı nezdinde mağduriyet üreterek ama temel sorunları CHP'de bırakarak, yeni parti ile yeni hesaplara yelken açma plânı var!

Bugünkü Grup Toplantısı restleşmesi üzerinden okumak yapacak olursak…

Baba Ocağı'nın yangın yerine dönmesini seyreden, faturayı sadece Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen, agresif bir Özgür Özel portresi var karşımızda! CHP'nin yenilenerek asli kodlarıyla buluşması adına zerrece inisiyatif almayan Özel'in bu yürüyüşü açıkça siyasi oportünizmden ibaret! Hatta korsan siyasi faaliyet kapsamında bile değerlendirilebilir. Esasen, butlan kararının tebliğini geciktirip, apar topar kendisini grup başkanı seçtiren Özel'in bu hamlesi, Kılıçdaroğlu'nun "genel başkanlığını kabulü de içeriyordu!" Biz, bunları baştan beri biliyorduk da… Nihayet, topa ayağını uzatan CHP'li Faik Öztrak da durum tespiti yaparak gerçekleri açıklama gereği duymuş!

Öztrak'ın da dediği gibi Özgür Özel'in kapalı grup toplantısıyla kendisini yeniden grup başkanı seçtirmesi, mahkemenin verdiği "mutlak butlan kararını fiilen tanımak ve artık genel başkan olmadığını kabul etmek" anlamına geliyor!

Öztrak ayrıca, Özel taraftarlarının "seçilmiş genel başkan" etiketini kullanıp, Kılıçdaroğlu'nun "atanmış genel başkan" denilerek küçümsemesine de itiraz ediyor! Bölge Adliye Mahkemesi CHP 38. Kurultayını "yok hükmünde" saydığı için Kılıçdaroğlu'nun hukuken genel başkan olduğunu savunuyor!

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TBMM CHP Grup İç Yönetmeliği 6. maddesinin 2. fıkrasında yer alan açık hükme göre, Genel Başkanın milletvekili olmadığı durumlarda, TBMM Grup Başkanı,Bu maddenin, parlamentodaki yasama faaliyetlerinin genel merkezin ve parti liderinin belirlediği ana strateji ile çelişmemesi için yazıldığına şüphe yok.Elbette,da ileri sürülebilir. Fakat nereden bakılırsa bakılsın, CHP Meclis Grubu'nun, partinin yetkili organları ve Genel Başkan tarafından ilan edilen cari programdan ayrı bir siyasi odak haline gelmesi kabul edilemez!Kaldı ki CHP Grubu, Parti Meclisi (PM) tarafından belirlenen siyasi çizgiye ve programa uymakla da yükümlü. Bu açıdan bakıldığında Grup Başkanı'nın bağımsız siyaset yürütmesi mümkün olamayacağı gibi, genel merkezin politikaları ile eşgüdüm içinde hareket etmesi de siyasetin doğası gereğidir!Grubu hukuki, siyasi ve idari olarak TBMM Başkanlığı, diğer parti grupları ve resmi makamlar nezdinde temsil eder. Partinin, Meclis'teki yasama, denetim ve komisyon çalışmalarını koordine eder. Meclis grubu ile Genel Merkez arasında köprü rolü üstlenir!Mahkeme kararını beğenmemek, arkasında muhtelif siyasi teoriler aramakekseninin bilinçli tercihidir. İmamoğlu, bu strateji ile süratle yeni parti kuruluşunun kapısını aralamak isterken Özel, CHP'dede odaklı, bir üst akılla hareket ettiği izlenimini vermektedir.