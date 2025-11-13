Her şey, asker yeminindeki o cümle ile başlayıp, bitiyor:Bu, bir sadakat beyanıdır özünde.ifadesiise Türk askerlik geleneğindekabul edilmesininkısa fakat çarpıcı özetidir.Azerbaycan'ın Zafer Günü kutlamalarından dönen kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da kaza kırıma uğraması sonucu sadece 20 haneye değil, Türkiye'nin bağrına ateş düştü. Aziz milletimiztuttu.Elbettedileyeceğiz," dua edeceğiz vediyeceğiz.Ama bir bu kadar dayapacağız.Ve şimdi...Asker ailesi olmanın, bilhassa asker eşi olmayamanevi derinliğine ineceğiz.Türk askerinin eşi olmak,● Görevin getirdiği insani kaygılar karşısında dahi onurlu ve dik durmaktır.● Her türlü fedakârlığa katlanmak, özveride bulunmak ve şikâyet etmemektir.● Vatani görevinin ağırlık ve zorluğunu sevgiyle dengelemektir.Neden?Çünkü.● Yalnızca bir hayat arkadaşı değil, daimade ortağıdır.● Eşi aylarca; kimi zaman sınırda, kimi zaman denizde, kimi zaman havada veya bir operasyonda iken... O, endişesini dışa vurmadan güçlü görünmek durumundadır.● Her üç-dört yılda bir ev toplayıp taşımak, vatanın her köşesinde hizmete hazır olma ruhunu canlı tutmaktır.● Belirsizliği yönetmek, açıklanmayan kritik görevlerin sonunu metanetle beklemek, sabırla ayakta durmaktır.● Aileden uzak kalmak, bayramların, doğum günlerinin, yıl dönümlerinin çoğu kez ayrı geçmesine rıza göstermektir.

***

Türk Ordusunun en büyük özelliği,olmasıdır! Milletin bağrından çıkmasıdır.İşte bu nedenledir ki Mehmetçik...Vatanın bütünlüğü, milletin birliği, devletin bekası için ölümle-yaşam arasındaki ince çizgide o şerefli görevi gönül huzuruyla ifa etmektedir.düsturu ileanlayışı, herkesin anlayabileceği birmaneviyat da değildir.hatta şehidin görevini, bıraktığı yerden üstlenmeyehazır olmak; Peygamber OcağıTSK ile milletin iman gücünün eşsiz harmanıdır.Milli şairimiz'uneserinde dile getirdiği gibi...bu topraklar, vatanın ta kendisidir!Şehitlerimizin makamı âlidir, her biri Peygamberimize komşudur. Bakara Suresi'nde (154) bizlere hatırlatıldığı gibi... Şehitlerimize,Şehitlerine, şehit ailelerine, gazilerineher zaman sahip çıkan necip milletimizle,devletimizin büyüklüğüyle, TSK baştaolmak üzere güvenlik kurumlarımızın hassasiyetiylene kadar övünsek az.Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyor,diye dua ediyorum...