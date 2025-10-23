Kuşkusuz raporu fark eden, orijinaline ulaşıp okuyanlar olmuştur. Ancak ben, yakın zamanda New York ve Washington'daki havayı koklamış bir gazeteci olarakbağlamında önemsediğim bölümlerini analiz etmek istiyorum.Rapor, ABD Kongresi Araştırma Servisi tarafından hazırlanmış ve son güncelleme tarihi Eylül 2025.Konu; Türk iç ve dış politikası ile ABD-Türkiye ilişkilerindeki fırsatlar ve gerilimler…Sonda söyleyeceğimi, başta vurgulayıp devam edecek olursam…Bu risk değerlendirmesini isetespiti ile özetlemekte! Böylece Türkiye'yi,olarak tanımlamakta. Yani, Türkiye'nin yönelimlerinin uluslararası güç dengelerini etkileyebileceğini öngörmekte!Raporda, Türkiye'nin iç siyasi dengeleri bağlamında artık klişeleşmiş ifadeler de dikkat çekiyor. Buna karşın, Ankara'nın stratejik pozisyonuna dair vurgular ve önerilen senaryolar daha ağır basıyor...Türkiye-ABD arasındaki sorun alanları sıralanmakta…2019'da Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması, bu kararın ABD tarafından F-35 projesinden dışlanma ve yaptırım tehdidi ile karşılanması,ABD'nin, Suriye'de çekirdeğini PKK-YPG'nin oluşturduğu SDG'yi desteklemesi,Türkiye'nin, SDG'yi terör örgütü olarak nitelendirmesi ve güvenlik tehlikesi olarak görmesi,Ankara'nın, Moskova ile enerji ve ekonomik iş birliğini sürdürmesi, AB yaptırımlarına taraf olmaması,Türkiye'nin, muhalefete yönelik tutumlar nedeniyle eleştiriler alması…

***

Büyük ölçüde bu nedenle Ankara,yürütmeyi tercih edecek!Haliyle ABD,şarkacında bir yer belirlemek zorunda kalacak.Kongre'ye göre, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğietrafında şekillenecek:ABD'nin Türkiye ile savunma, enerji ve göç yönetimi gibi kritik alanlarda ortaklıklarını sürdürmesi; ancak bu işbirliğinin hukukun üstünlüğü, insan hakları ve NATO uyumu kriterlerine bağlanması.Türkiye'nin jeostratejik konumunun (Karadeniz, Ortadoğu, Kafkasya, enerji hatları) ABD çıkarları açısından kilit önemde olduğu kabul edilerek, demokratik kaygıların öncelikli değil, eşlik eden parametre olarak ele alınması.Türkiye'nin; Rusya, Çin ve BRICS ülkeleriyle yakınlaşmasının kalıcı hale gelmesi durumunda ABD'nin, Türkiye'yi stratejik ortak değil, bölgesel güç olarak konumlandırıp ilişkileri yeniden tanımlaması.Washington; Türkiye'deki iç siyasi gelişmeleri yakından izlemeyi, kapalı toplantılarda mesajını vermeyi ama liderlik faktörüyle birlikte jeopolitik ve stratejik nedenlerle Türk hükümetiyle ilişkileri canlı tutmayı öncelemekte...