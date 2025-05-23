Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için Macaristan'a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda uçakta gazetecilerin gündeme dair sorularına çarpıcı cevaplar verdi. İşte söyledikleri:

YILDIZIMIZ PARLIYOR: CHP'nin erken seçim olayı yeni değil. Yatıyor, kalkıyorlar 'erken seçim' diyorlar. Erken seçimle ne olacak? Bunlar iktidara mı gelecek? Şu anda elindeki boş veya dolu sandalye sana yeter. Tepe tepe kullan. Erken seçim hesaplarıyla ile heba ettikleri vakitleri, millete hizmete harcasalar, belki milletin gönlüne girebilmenin bir yolunu bulabilirler. Kaldı ki Özgür Bey'in anlattığı erken seçim değil başka bir konu. Buna erken seçim denmez, ara seçim denir. İkisini birbirine karıştırmamak gerekir. Şu anda TBMM'deki tabloya bakıldığında ara seçimi gerektiren bir durum yoktur. Sn. Özel'in anladığı manada erken seçimi bugüne kadar çok dillendirdiler. Türkiye'yi böyle bir badirenin içerisine sokmayız, sokamayız. Türkiye, tarihinin en istikrarlı, güçlü zamanlarını yaşıyor. Birliktelik ruhuyla terörü bitirmenin arifesindeyiz. Enflasyona karşı topyekûn mücadeleyi başarıyla yürütüyoruz. Dış politikada yıldızımız giderek parlıyor. Cumhur İttifakı olarak birilerinin keyfi için bunların zarar görmesine müsaade etmeyiz.

MİRASIMIZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE: Ortaya çıktığında doğan bebekler bugün 40 yaşın üzerinde. Birkaç nesil bu sorunun içine doğdu ve uzun yıllar çözümsüz kaldı. Biz samimiyetle, çözüm perspektifi ile meseleye yaklaştık. Terörsüz Türkiye'nin ülkemizi nasıl şaha kaldıracağını biliyoruz. Evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras Terörsüz Türkiye olacak. Şehit cenazelerinde hissettiğim tarifsiz acıların, yüreklerimizi dağlayan terör eylemlerinin gölgesinde, bugün bu başarıyı görmek benim için tarifsiz gurur kaynağı.

DEM PARTİ FIRSAT YAKALIYOR: DEM Parti, silah vesayetinden kurtuldukça siyasi mücadelesini daha farklı bir şekilde sürdürme fırsatını yakalıyor. Mecliste 50'nin üzerinde milletvekilleri var. Siyaseti güçlü bir şekilde sürdürebilmesi DEM'e yeni avantajlar sağlayacaktır. DEM'in, yeni dönemde farkını ortaya koyması hem kendi tabanları hem de ülkemiz için hayırlı olacak.

PKK'NIN SURİYE KOLUNU DA KAPSIYOR: YPG konusunun birkaç bileşeni var. Bunlardan biri DEAŞ tutukluları meselesi. ABD, Suriye ve Irak yönetimiyle oluşturduğumuz bir komite var. Burada, 'DEAŞ'lı tutuklular ve kampta yaşayan siviller, özellikle kadın ve çocuklara ne olacak?' konusunu ele alıyoruz. El Hol kampındaki kadın ve çocukların çoğunluğu Irak ve Suriyeli. Onlar kendilerine düşeni almalılar. Bunlar çözüldükçe YPG'nin önemi azalacak ve entegrasyonu daha kolay olacak. Ayrıca YPG, Türkiye'de yapılan çağrıya mı cevap verecek? Yoksa Şam'da yapılan 8 Mart mutabakatına mı sadık kalacak? Her ikisini beraber mi yapacak? PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsamaktadır.

ENERJIDE BAĞIMSIZLIK: Türkiye'nin enerjide de bağımsızlığını kazanması için mücadele ediyoruz. Bir yandan ülkemizin enerji köprüsü özelliğini güçlendirmeye diğer yandan da enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmeye, enerjide kendimize yetecek seviyeye ulaşmaya çabalıyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle ülkemizi farklı bir lige taşıdık. Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfimiz bir dönüm noktası oldu. Diyoruz ki daha fazla doğal gaz çıkaralım ve vatandaşımıza daha ucuz şartlarda doğalgazı verelim. Muhalefet ne kadar karamsarlık yayarsa yaysın. Biz milletimizle yol yürüyor, hep doğruları söylüyoruz.

SİVİL ANAYASAYI BİRLİKTE HAZIRLAYALIM



Siyasi hayatım boyunca Türkiye'nin sivil, demokratik ve özgürlükçü anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledim. Bugün de aynı noktadayım. Komisyonlarımızı kuralım ve sivil anayasayı bir an önce oluşturup milletimize takdim edelim. Hem milli olsun hem de yerli. Böyle bir anayasayı Türkiye görsün, yaşasın. Olmaması için bir sebep görmüyorum. İlk dört madde ile ilgili AK Parti'nin bir sorunu yok. Diğer siyasi partilerin hemen hemen birçoğunun böyle bir sorunu yok. İlk dört madde ile ilgili bir sorun olmadığına göre, sadece yol haritasını belirleyeceğiz. Yeni anayasa (yazımı) fazla vaktimizi almaz. Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. Atacağımız adımlarla ülkemizin itibarını nasıl yükseltiriz, derdimiz bu.

TRUMP'IN TÜRKİYE'YE BAKIŞI ÇOK OLUMLU



Bir Amerika seyahatim olabilir. Sayın Trump'la yüz yüze görüşmemizi orada yapma şansımız olur diye düşünüyorum. Türkiye-Amerika ilişkileri birilerinin zannettiği gibi önemsiz değildir. Trump'ın Türkiye'ye bakışı çok olumlu. Bizim onlara bakışımız da aynı şekilde. Karşılıklı saygı ve samimiyete dayalı güçlü bir ilişkimiz var.



BATILI KURULUŞLAR GAZZE SINAVINDAN GEÇEMEDİ



Gazze meselesi sadece bir insani kriz değil, uluslararası sistemin samimiyet sınavı da oldu. Batılı kuruluşlar Gazze sınavından geçebilmiş değiller. İnsan hakları ile ilgili kurdukları bütün cümleleri İsrail zulmü karşısındaki suskunlukları ile boşa çıkartmışlardır. Bebeklerin kurşunlarla, bombalarla ve şimdi de açlıktan öldüğü bir dünyada susulur mu? Türkiye olarak insan onurunun yanında yer almaya devam edeceğiz.

ENFLASYON 40 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE



Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Enflasyonda düşüş dikkat çekici biçimde görülüyor. (Reel sektörü için) Kredi Garanti Fonu'nu (KGF) önemsiyorum. KGF'den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde daha farklı bir adımı atacağız. Ekonomide uyguladığımız reçetenin olumlu sonuçlar vermesi doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Enflasyonda 40 ayın en düşük seviyesini gördük.