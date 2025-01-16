Ocak 2025. TBMM AK Parti Grup Salonu. Cumhurbaşkanıkürsüde. Merakla beklenen mesajlarını son bölüme bırakmış! Umut verici ifade ve tespitlerin yanında çarpıcı uyarıların da yer aldığı paragrafların arasındaki o cümle, dikkatli gözlerden kaçmadı:Yani... Adalet ve İçişleri bakanlıkları ileMİT, genel manada devlet B, C, D plânlarını daçalışmakta!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ıniradesini pekiştirdiği grup konuşmasını,11 Ocak 2025 tarihinde'nde çizdiği çerçeveile ilişkilendirmesi de dünün kayda değer detaylarındandı.Erdoğan'ın, "vurgusu,bölgedeki son açıklamalarıyla birlikte okunduğunda,pek çok soru işareti ortadan kalkıyor...

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DEM Parti İmralı heyetinin yarın (cuma) beklenen ve ilk aşamaya ilişkin somut değerlendirmeler içermesi öngörülen paylaşımlarını ise Sn. Erdoğan'ın anlatımları ve Sn.'nin 14 Ocak 2025'teki grup toplantısından yansıyan kritik ifadelerle bir arada yorumlamak gerekecek.Cumhur İttifakı'nı oluşturan ve büyük sınamalara karşın lider diplomasisi ile bu ittifakı ayakta tutan Erdoğan ve Bahçeli'nin, şimdiye kadar sürdürülen temaslardaki sorumlu tutumdan duydukları memnuniyeti ifade etmeleri de mühimdi.Erdoğan da Bahçeli deortak paydasındabuluşmaları göz ardı edilemeyecek önemdeydi.Böylece Edirneve Kandıra daterördenarındırılmış Türkiye denklemine bir şekilde katılmışoldular.Erdoğan ve Bahçeli'nin özenli bir beyanını, CHP Genel Başkanı'in söylemleriyle ilişkilendirmek de hatalı olmayacak:Terörsüz Türkiye gayretine destek veriyor görünen ama arkasındankuşkusunu dile getiren CHP yönetimi, bu hususu kamufle etmek için şehit aileleri ve gazilerin duyarlılıklarını gündem yapmaya çalıştı. -Tabiri caizse- Erdoğan da Bahçeli de o konuda CHP'nin rol çalmasına geçit vermeyeceklerini peşinen ilân etti!

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...Sn. Cumhurbaşkanının ifadesiyle...'Terörsüz Türkiye'Buradan anlaşılan şudur:Örgütün kurucusu, bu kanlı yapıyı lağvettiğini, silahların gömülmesi gerektiğini açıklar, buna rağmen Kandil silah bırakmaya yanaşmazsa... Bir yandandiğer yandan Kürt siyasetinin özgürleşme süreci de başlayacak ve elbette son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele sürecek!