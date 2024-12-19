Kim ne derse desin Suriye'de, Türkiye için öncelikli ve önemlivar.YPG/PYD terör yapılanmasının tasfiyesi.Yeni yönetime bir şans tanınması. Yani, balayı günleri geçtikten sonra ortaya çıkabilecek yönetsel sorunların en az maliyetle aşılması. Devlet hizmetlerinin sürdürülebilmesi, hissedilir belediyecilik faaliyetlerinin başlaması. Böyleceoluşuncaya veişbaşı yapıncaya kadar mevcut yönetimin meşruiyetinin ayakta tutulması.Şu ana kadar uluslararası toplum,ortak paydasında buluşmuş,HTŞ'nin ismine ve geçmişine endeksli yaklaşımıgeride bırakmış görünmekte. Ancak,Suriye'deki karmaşık aktörler ve çatışançıkarlar yüzünden muhtelif fay hatlarınınkırılması her zaman ihtimal dahilinde.Bilhassa, Rusya ve İran'ın yıllardır angajeoldukları Esad rejiminin çöküşüne tanıkolup askeri ve paramiliter unsurları ile (!)sahadan çekilmesi, yarın Suriye ile ilgilenmeyeceklerianlamına gelmiyor. Bu nedenleSuriye'de hükümet ve meclis düzenininhızla tesisi, kurumsallaşması ve ülkeninuluslararası müdahaleye olabildiğince kapalıhale gelmesi son derece mühim.

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Şu anda bizim (!) muhalefetin tetiklediğitartışmasına takılıp kalmanın bir manası yok. Genel tabloyadiye bakmak yeterli. Kaldı ki ABD Dışişleri Bakanı, AB Komisyonu Başkanı, Katar Emiri ve Lübnan Başbakanının Ankara ziyaretlerinin yanı sıra Rusya, Avusturya, Fransa devlet ve hükümet başkanları ile gelişen telefon diplomasisi Suriye merkezli gelişmelerde Cumhurbaşkanı'ınbir kez daha teyit ve tescil etti. Uluslararası medya ile analistlerin övgü dolu yorum ve anlatımlarına karşın Türkiye, ilgili kurumları ve resmi temsilcileriyleolarak adlandırabileceğimiz bir tavır sergiliyor. Toprak bütünlüğü korunmuş üniter Suriye, farklı etnik ve dini grupları kapsayan yeni yönetim, her türden terör örgütüyle mücadele, kimyasal silahlardan arındırma, sığınmacıların güvenli, gönüllü, onurlu ve düzenli dönüşlerinin sağlanması... Bütün bu başlıklar Türkiye'nin öteden beri savunduğu, bugün de aynı tutarlılık ve ahlaki üstünlükle dünyaya anlattığı, küresel kabul gören başlangıç noktaları...

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... Burada kısa bir kronolojik yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Şöyle ki... Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ve sayılamayacak kadar çok risk altında başlattığı Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi (Çözüm Süreci) Suriye iç savaşının en kritik safhasında sabote edildi. ABD'nin öncülük ettiği DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu, Suriye'nin kuzey doğusuna ve petrol bölgelerine bomba üstüne bomba yağdırarak demografiyi alt üst etti. Eş zamanlı olarak Esad da askerlerini ülkenin kuzeyinden çekerek PKK/YPG'ye geniş alan açtı. O günlerdediyen Amerikan yönetimi, Türkiye'ye detürü önerilerle geldi. Yaşadık, tecrübe ettik. ABD'nin himayesinde Suriye'nin kuzeyinde birmeydana getirilmeye çalışıldı. Böylecedenilen bölgeden, Türkiye'yeihracı planlandı. Ve TSK'nın üç büyük harekatı ile bu oyun bozuldu ama tam manasıyla çözülmedi. Şimdi tarihin yeniden doğru istikamette akması için Türkiye'de akamete uğratılan projenin Suriye'ye özgü versiyonunun hayata geçirilmesi şansı doğdu. Nedir o? Terör örgütünün Suriyeli olmayan unsurlarının ülke dışına çıkarılması. Silahlı unsurların silah bırakması. Suça bulaşmamış olanlarının Suriye'de asayiş sistemine eklemlenmesi. Suçla bağlantılı olanların pişmanlık indiriminden yararlanması. Cezasını çekenlerin günlük hayata uyumunun teşvik edilmesi. Hatta Türkiye'de de PKK terör örgütünün lağvedilmesiyle bağlantılı adımların atılması bu bağlamda düşünülebilir.Dikkat, özen, tecrübeyle yoğrulmuş toplumsal psikoloji ve zaman yönetimi ile birlikte neden olmasın?