Zirvesi, Rio de Janeiro. Uçağımız, Galeao Hava Üssü'ne iniyor. Hemen arkamızdan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i taşıyan uçak geliyor. Güvenlik üst düzeyde. Yerel polise ilave olarak 30 bin asker Rio caddelerinde, kongre merkezi civarında. Elbette G20 izlenimlerimi de paylaşacağım ama Brezilya deyince biri, düne dair diğeri, bugüne ilişkin iki önemli anekdotu hatırlatmak istiyorum., Brezilya Devlet Başkanı'nın, Cumhurbaşkanıa teşekkür ederek söylediği o sözler... Silva,'Bu hareketler (Gezi) kent meydanını geliştirmekle ilgili değil, hükümeti devirmek istiyorlar. Brezilya'da çok dikkatli olun.'ifadesini kullanmıştı. Dün iki lider, resmi karşılama töreninde samimi biçimde kucaklaşırken yıllara dayalı dostluğu yansıtıyordu.ise ABD'ninBaşkanı. Biden, yağmur ormanlarını gezisininardından Rio'ya geldi. İklim değişikliğimeselesini ikinci plana atacağı söylenen'a mesaj verircesineAmazon'da boy gösteren Biden, 44 binFilistinli'nin Gazze'de Siyonist İsrail tarafındankatledilmesini Copacabana ve Riosokaklarında protesto eden onbinlerdenhabersiz gibiydi.Biden demişken...söyleyenbu isim, dün G20 liderlerine kötübir finalle veda ediyordu. Erdoğan iseG20'nin kıdemli lideri sıfatıyla Biden'ıuğurlamakla kalmıyor, seneye G. AfrikaCumhuriyeti'nde gerçekleşecek bir başkaG20 buluşması için bugünden hazırlıkyapıyordu.

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Rio Zirvesi'nin gündeminde,önemli yer tutuyor. Türkiye, milli gelirine göre dünyada en fazla bağış ve yardım yapan ülke konumunda. Nitekimözel oturumda Gazze'deki kıtlık felaketine dikkat çekti ve Türkiye'nin, dünyanın neresinde ihtiyaç sahibi varsa yardıma koşmayı görev bilen bir geleneğin temsilcisi olduğunu belirtti. Şimdi, Brezilya'da ultra zenginlerin servetleri üzerinden yıllık yüzde 2 oranında vergi alınması ve açlıkla mücadele için kullanılması tartışılıyor. Epeyce dirençle karşılaşan bu formülle, net servetleri 13 trilyon 500 milyar dolar civarında olan yaklaşık 2 bin 800 milyarderden yılda 250 milyar dolar toplanması mümkün görünüyor.Yine, G20 gündemine getirilenise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ıninisiyatifinin bir başka tezahürü. Küresel düzen kaotik gelişmelere doğru doludizgin yol alırken Erdoğan, inatla ümidini koruyor ve dünya halklarında karşılık bulan çağrısının artık uluslararası kuruluşlarda da kıpırdanmaya yol açtığını görüyor. Üstelik bu adalet arayışı Filistin, Lübnan, Yemen, Ukrayna başta olmak üzere bölgesel savaşların bitmesini, Balkanlardan Kafkaslara hatta Asya- Pasifik'e kadar uzanan coğrafyada istikrar arayışını yansıtıyor! Ve Türkiye'ninanlayışı ile yaklaştığı,sloganı ile övüldüğü Afrika Birliği de artık G20'de temsil ediliyor!