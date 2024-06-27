Cumhur İttifakı'nın bağışıklığının test edildiği, ciddi sınamalardan geçtiği günlerdeyiz. Bunda birden çok faktörün etkili olduğunu söyleyebiliriz.31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından gerçekleşen siyasi muhasebe sürecinin, bölük pörçük dışa yansıyan bölümleri. Ve bu tablonun, "olarak tanımlanması.Ülkü Ocakları eski Genel Başkanıüzerinden MHP'yi açıktan hedef alan yayınlar ile yıllarca Ocaklarla çatışmış odakların, (sanki sahip çıkıyormuş görüntüsü altında) dün olduğu gibi bugün de süren kriminalleştirme kurguları.Cumhurbaşkanıile CHP Genel Başkanı'in ziyaret trafikleri, İYİ Parti eski Genel Başkanı'in Külliye'ye gidişi, merhumun eşive kızlarının Erdoğan tarafından kabulü. Bütün bu aleni görüşmelere özel anlam yükleme gayreti ve yeni bir politik denklem kurulmakta olduğu iddiası.

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...Birliktekiler, zor zamanlarda anlam ve değer kazanır. Zorluklar karşısındaki dayanıklılığı ile uzun ömürlü olur. Dün AK Parti Grup Toplantısı'nda gösterilen video, Cumhur İttifakı'nın hangi şartlar altında kurulduğunu (15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında), ne gibi aşamalardan geçtiğini, nasıl ülkenin bekasının teminatına dönüştüğünü gayet güzel özetliyordu....MHP Genel Başkanı Sn., yeni ittifak modeli önerecek kadarhassasiyetin zirvesine çıktığı noktada bileCumhur İttifakı'nın temel felsefesine bağlıkalacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeyedevam edeceğini kayda geçirmişti....Cumhur İttifakı'nın,ilave olarak, siyasi sürdürülebilirliği tahkimedecek kurumsal adımlara ve/veya kilitaktörlerin arka plan mutfak çalışmasına olanihtiyaç da ortaya çıkmış durumda....Siyasette yumuşama ya da normalleşmeden ne anlaşılması gerektiği de netlik kazanmalıydı. Ki bu boşluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan doldurdu.dedi. Böylece, yeni ittifak denklemi senaryolarını silip attı....Sn. Bahçeli'nin ifadesi ilebakımından dadiyerek her türlü spekülâsyonaset çekti....İttifaka bundan sonra yönelebilecek iç ve dış saldırılara karşı siyasi güvenlik duvarı da inşa etti:vurgusu ile ittifakın güncel manifestosunuda yazdı....İtimat telkin eden beyanlara rağmen, ittifak vazosundaki kırık çizgileri görmezden gelmek veya ihmal etmek de olmaz. Konu; siyasal zeminde gelişip, duygusal iklimde büyüdü. Devlet adamlığı duruşu ile doğal sınırlarına çekildi....Bilhassa Irak ve Suriye'deki gelişmeler, sözde Kürt kantonuna dayalı planlarda MHP'yi engel gören emperyalistler ve gayri milli işbirlikçileri zincirin en zayıf halkasına oynamaktan vazgeçmeyeceklerdir. Bunda şüphe yok. Belki de Devlet Bey'in, özellikli MGK'lara davet edilmesi bile bu aşamada pratik bir formül olabilir.MHP'nin ise devlet bürokrasisinde, kendi markası altında hareket ettiğini öne sürenlerle ilgili merkezi ve yerel düzeyde durum değerlendirmesi yapması da faydalı olacaktır.