Kitap...başlığınıtaşıyor.etrafındaşekilleniyor. Bir puzzle'ın parçaları gibiiç içe geçiyor. Bilgi seti ve iddialar dizisiiçindeda amaçlıyor. Yazarıin asıl arayışıyoğunlaşıyor.vurgusu da karakteristiği hakkında genel fikirveriyor.Türk Dış Politikasının güncel okuması açısından kitapta,olarak kodlanan,olarak tanımlanan bölüm ayrıca ilgi çekiyor.... Balkanlardan Orta Avrupa'ya,... Kafkaslardan Büyük Türkistan'a (Orta Asya'ya),... Ortadoğu'dan Güneydoğu Asya'ya,... Kuzey Afrika'dan başlayıp kıtanın tümüne yayılıyor ve Latin Amerika'ya kadar uzanıyor.ise...çizgisinde ilerleyip,'da kesiştikten sonra,hattını takip ediyor. Bu çizgi ve hatlar karşılıklı etkileşime giriyor. Ve elbettevede merkezi kader haritasını tamamlıyor. Analizde bu eksenlerdeki kırılma risklerine ve Türkiye'ye olası yansımalarına da değiniliyor.

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Kitabınise karmaşık dünya düzeninin oyun içinde oyun kurulan sıcak başlıklarınıele alıyor.dörtlüsü yumuşak ve sert güçtenöylesine ilginç ögeleri bünyesinde barındırıyorki... Bugün, diplomasi sanatının mutlakmanada bütünleştiği alanlar da ön plâna çıkmışoluyor...Etnopolitik, demografik güç, mülteciler, kültürel güç, finans-borsa, global ekoloji, enerji, ulaşım, altyapı, şirketler, inovasyon, kuantum, yapay zeka, caydırıcı güç, terör, aktif savunma mülteciler medikopolitik, hidropolitik, astropolitik, siberpolitik, taktik işbirliği, stratejik ittifak...Tabii ki denklem,sütunlarıyla açıklığa ve çözüme(bence yer yer çözümsüzlüğe) erişiyor!

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...Yani,için olmazsa olmazlara...Hali hazırda diplomatik süreçlerde görev alanların zihni dönüşümü için gerekli, genç kuşak diplomatlar için zaruri olan, hakikaten özümsemesi gereken (Türkiye Yıldızı olarak betimlediğim) çerçeve her şeyden önemli...Viyonu,... Misyonu... Yöntemi... Tutumu... Hareketi...... Kitapta, imzamı atacağım tespit...Milli kavramı, ırk veya soy birliğinden ziyade duygu ve inanç birliğini vurgular. Buna mânâdaBunagöre Büyük Türk Milleti, farklı soylar ve boylardan,akraba topluluklardan ve kardeşolduğumuz farklı etnik gruplardan geniş birinsanlık ailesininadıdır.'ün,sözünü böyle anlamak iktizâ eder!