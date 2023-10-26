25 Ekim 2023. Saat 12.00. TBMM AK Parti Grup Toplantısı... Cumhurbaşkanı'ın Gazze'de yaşanan trajedi ve İsrail'in süregelen katliamları karşısında Türkiye'nin duruşuna dair vereceği güncel mesajlar merakla bekleniyor. Özellikle görünür gelecekte Ankara'nın atacağı adımlar, dünyanın da ilgi odağına yerleşiyor. Elbette Cumhurbaşkanımızın dün paylaştığı tespit, uyarı ve önerilerin her biri önemliydi. Ama ben iki vurgusunu ön plana çıkararak konuyu bir başka toplantıdaki ibretlik tabloya bağlamak istiyorum.... İsrail devletiyle bir sorunumuz yok ama İsrail'in uyguladığı mezalimi, devlet değil örgüt gibi hareket etme tarzını asla tasvip etmedik, etmeyeceğiz!... Kuru hamasete, ülkemize ve Filistin halkına fayda getirmeyecek adımlara, stratejisiz hamlelere tevessül etmeyeceğiz. Biz, gerisinde binlerce yıllık devlet geleneği ve devlet aklı olan Türkiye Cumhuriyetiyiz. Biz, bin yıldır Bizans ordularından Haçlı seferlerine, Moğol saldırılarından milli mücadeleye nice sınamalardan geçerek insanlığın kadim yurdu Anadolu'yu vatanımız yapmış bir milletiz!

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Önceki gün, TBMM Başkanı'la Prag'da idik. İşgal mağduruKırım'ın konuşulduğu uluslararası toplantıda...Numan Bey'in, etkili Ukrayna-Rusya-Kırım analizinden sonra Gazze'de insanlığın tükenişini anlatması üzerine ne oldu dersiniz? Avrupa'nın göbeğindeki bir ülkenin Meclis Başkanı söz aldı. Maalesef ağzından dökülenler, ikiyüzlü ve acımasız dünyanın dramatik bir özetiydi...Eyvah ki eyvah!!!Allah'tan Türkiye Cumhuriyeti ve bu devletin akil siyasetçileri var da... Hiçbir önyargı karşılıksız bırakılmıyor!Nitekim uçak sohbetimizde Başkan Kurtulmuş, şu noktaların altını çizdi:Ayrıca...Bilhassa bazı Avrupa ülkelerinin, ölen İsrailli ile Gazze'de öldürülen Filistinliler arasında ayrım yapması da utanç verici. Buna karşın TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da dediği gibi...'Falanca sivil iyidir, öteki sivilinöldürülmesi kötüdür'Ve acil çözüm reçetesi...Elbette kalıcı barış için Türkiye'nin geliştirdiğimutlaka hayata geçmeli.Neden?Çünkü İsrail'in propaganda makinesi çok kuvvetli bir şekilde çalışıyor da ondan...Sn. Kurtulmuş'un şu sözlerini tam da bu nedenle özellikle hatırlatmak gerekiyor:...Mesele Gazze'den ibaret değil! Dışişleri Bakanı'ın ifade ettiği şekli ile......İsrail zulmü ve ortakları ile mazlum ve sahipsiz Filistin ekseni arasındaki ayrım, bölgemizin kaderinin yeniden yazılması anlamına geliyor. Bu gerçeklik ise Türkiye'nin, yaşanan acı olaylara kayıtsız kalmasına imkan vermediği gibi bizi doğrudan etkileyecek maliyetleri erkenden önlemek adına inisiyatif almamızı zorunlu kılıyor!