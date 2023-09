Konuşmasına,diyerek başladı. Sonra, birbiriardına heyecanlı cümlelerini sıraladı...CHP, değişimci ve devrimcidir.Demokrasi çıtasını yükselteceğiz.CHP iktidarında, çağdaş standartlarauygun anayasa değişikliği yapacağız.Yeniden üreten Türkiye'yi kuracağız.Her etnik kimliğe, her inanca saygılıyız.Doğu-Batı, Kuzey-Güney'de tek sloganımızolacak...'in,O anın havasına kapılan parti büyükleri bile,demekte...Bu sırada, -sözde- değişimin mimarı yeniden kürsüde...Bu fiyakalı lafların edildiği tarihhevesiyle CHP Genel Başkanlığı koltuğunaotururken, FETÖ'cülerin itibar suikastiile safdışı ettiği -merhum- Deniz Baykal'ın siyasetencenazesi kaldırılıyordu!

***

, bizzat içinde yer aldığı ve asli sorumluluk taşıdığı kadrolara sert eleştiriler..., cilâlı sözler... Hayal satan beyanlar!O daiddiasıyla çıktı kamuoyunun karşısına... Lakin siyasi bagajını boşaltmak için başladı saydırmaya...Parti yönetimi yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi.Sorumluluk üstlenmeyen bir yönetim tarzı kabul edilemez.Güçlü ve umut veren bir değişim için partinin lideri, kadrosu, tüzüğü yenilenmelidir.39 vekilin başka partilere verilmesi büyük yara açtı, vs. vs. vs...Ne imiş?Onun hikâyesi, içi yananların hikâyesi imiş... Bu hikâyedeki gençler, kadınlar, Atatürkçüler Türkiye'yi değiştirebileceklerine, Cumhuriyet devrimlerine devam edebileceklerine inancı olanlarmış, vs. vs. vs....CHP Grup Başkanı'in açıklamaları da bu minvalde.Bir diğer aday Prof.'in odaklanması ise yönetim değişikliği üzerine...

***

Kuşkusuz,başlıklı manifesto, kıymetli tespitlerde içeriyor. Tıpkı,vurgusunda olduğugibi. Zaten yaman çelişki de burada başlıyor.Neden?... Lider, kadro ve tüzük maddelerine dayalı değişim (!) arayışı,ipuçları içermiyor.... CHP içi iktidar mücadelesi öylesine ağır basıyor ki...başlıkları, kurultay hesaplarına heba ediliyor. Veya bunun gerçekte mümkün olmayacağı, CHP'nin kemik kitlesinde de bu yönde ciddi talep olmadığı için, suni bir rüzgâr estirilmeye çalışılıyor....kısır döngüsü yaratılıyor. Tıpkı, 6'lı masa olarak başlayıp siyasal karakter erozyonuna uğrayan ittifak bileşiminde olduğu gibi... Yani...mantığı ne ise...planı işletiliyor. Ve bütün bunlar...Sn. Kılıçdaroğlu'nun miadını doldurduğu realitesini ortadan kaldırmıyor...6 oku çağın gereklerine göre revize edip, toplumla buluşturmadan,Cumhuriyetin ilk döneminde başlayan ve bilhassa İnönülü yıllarda sertleşentakıntısını aşmadan,Hiziplerden kurtulmadan,Sağa-sola yalpalamadan,Milli ve yerli değerler sisteminin güncel boyutlarını keşfetmeden,İnandığı gibi yaşamak isteyenlerle problemini çözmeden,Yeni dünyaya göre konuşlanmasını belirlemeden....... Zira CHP kendisi için büyük devrime soyunurken, Türkiye'nin geldiği aşamada ve geleceğe yürüyüşünde hayli güdük kalan değişim fantezisiyle bundan fazlasını da yapamaz.