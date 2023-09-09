Vilnius'taki NATO Zirvesi, Soçi Zirvesi, Yeni Delhi'deki G 20 Zirvesi ve New York'taki BM Zirvesi...Dünden bugüne hangi uluslararası toplantıyı referans alırsanız alın Cumhurbaşkanı'ın mesajları,üzerine...Bugün elimizde iki ayrı'nın metni var. İkisi de yakınzamanda gerçekleşti.Fransa Büyükelçiliği'nin gönderdiği, Macron'un 30 sayfalık nutku ile Erdoğan'ın konuşma metni arasındaki fark, eski dünya düzeninin sahipleri ile yeni dünya nizamının habercileri arasındaki farkları gösterecek kadar belirgin.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Büyükelçilerimize verdiği mesajlar,vetemasını içeriyor, bazı Avrupa ülkelerinde tahammül edilemez boyutlara varan İslam düşmanlığıyla mücadeleye odaklanıyor ve sonra şu ortak payda etrafında şekilleniyor:"Üç kıtanın kalbinde yer alan Türkiye, hadiseleri tribünden seyredemez. Sahada ve masada güçlü olmak bizim için tercih değil mecburiyettir. Bunun yolu da yapıcı, aktif ve dengeli bir dış politikadan geçiyor... Gerilim peşinde koşmadığımız gibi onurlu, sabırlı, kararlı ve basiretli bir tavırla baskılara da boyun eğmiyoruz. Diplomasinin tüm imkânlarını, sert ve yumuşak güç unsurlarını kullanarak Türkiye'nin menfaatlerini korumanın derdindeyiz."Elysee Sarayı'ndaki uzun anlatımında ise Macron, kısmen gerçekçi tespitler yapsa da maalesef sorunlu önerileriyle dikkati çekiyor. Örneğin,Uluslararası düzene yönelik meydan okumaların Avrupa'yı zayıflatma riskini barındırdığını söylüyor. Lakin... Küresel örgütleri yeniden inşa etmek yerine, mevcut sistemi koruyacak önlemleri akla getiriyor.AB'nin; ABD ve NATO'ya bağımlılığını hem kabul ediyor hem de eleştiriyor. Avrupa için stratejik özerklik reçetesi yazıyor. Fakat ilk adımda, Fransız ordusunu Avrupa'nın en etkin silahlı gücüne dönüştürmekten bahsedip, temel problemlere teğet geçiyor.Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'nın takındığı ortak tutumu övüyor.diyerekRusya'ya onurlu bir çıkış yolu göstermiyor.Batı Balkanlar'a dönük AB genişlemesinedeğiniyor. Entegrasyon olmadangenişlemeye gitmeye karşı çıkıyor. Amaeskimiş AB'yi yeniden küresel aktör yapabilecekkapasitedeki Türkiye'ye dair tek lafetmeyip stratejik körlük sergiliyor.Kafkaslarla ilgileneceklerini belirtirken,Minsk Üçlüsü bağlamında Karabağsorununu neden yıllarca çözmedikleriniizah edemiyor.Irak, Suriye ve İran'a dönük bölgeselajandasını açıyor. Suriye için tutarlıargümanlar ileri sürüyor. Terör örgütleriylemücadelede şartı ile mültecilere sağlanmasıgerekli garantileri hatırlatıyor. Lakinsığınmacılar ve düzensiz göç meselesinekarşı askeri yaklaşım dışında kalıcı çözümgetiremiyor!Fransa'nın Afrika'daki askeri rolünü,yerel idarecilerin çağrısına bağlayıp, birtür meşruiyet üretmeye çabalıyor. Fransakarşıtı duyguları, neo emperyalist ağlarınmanipüle ettiğini öne sürüp, özeleştiri vermektenkaçınıyor.İklim ve bio-çeşitlilik alanlarında isedünyayı en çok kirleten ve sömürgeci geçmişiolan ülkelerin hesap vermesini gereğinikabul etmiyor. Bunun yerine Afrika veAmazon bölgesindeki ormanlara ve karbonyutaklarına odaklanıp, Batı kaynaklıkirliliği temizlemeyi düşünüyor....Elbette her ülke, kendi çıkarlarına göre uluslararası perspektif sunar. Ama BM Güvenlik Konseyi, AB, NATO gibi zeminlerde karar verici konumda olan ülkelerin, kaosa doğru sürüklenen küresel yapıyı, makyaj düzenlemeleri ile korumaları mümkün olmadığı gibi sert gücü ön plana çıkararak bugünkü konforlarını garanti etmeleri de artık imkânsız.