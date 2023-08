Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyaretinden dönüşünde uçakta aralarında Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Macaristan'la köklü ve sağlam dostluk bağlarına dayanan kapsamlı ilişkilere sahibiz. Macaristan deprem felaketi sonrasında her alanda ülkemize destek ve dayanışmasını gösterdi. Bu kara gün dostluğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu sene Türkiye-Macaristan ilişkilerinde tarihi bir dönüm noktası olacak. Ekonomi ve ticaret ortaklığı noktasında hedefimiz yıllık 6 milyar dolarlık hacim.11 ilimizde hayatı normale döndürmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 680 bin yeni konut için çalışmalarımızı başlattık. 11 ilimize atadığımız koordinatör valilerle süreci devam ettiriyoruz. İşlemlerin hızlı ve etkili olması bakımından koordinatör valilerimizin faydasını gördük. Türkiye'yi depreme dayanıklı hale getirmek için yürüttüğümüz çalışmalarımızda İstanbul'u, Marmara'yı ayrı bir başlık altında değerlendiriyoruz. İstanbul için 1.5 milyon konutun dönüşümünü şu anda öngörüyoruz ve bunun için boşa harcanacak bir vakit yok. Gerek deprem bölgesi gerekse diğer illerimizde olsun hiçbir çalışmayı ağırdan alacak durumumuz yok. İstanbul'dan öte Marmara ile ilgili hazırlıklarımız başta ilgili bakanlar olmak üzere devam ediyor. Her an, her yerde, her zaman bu tür depremlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Orta Anadolu havzası sürekli beşik gibi sallanıyor. Daha yeni Adana'da deprem yaşadık. Kahramanmaraş'ta yine aynen devam ediyor. Bunlara karşı hazırlıklı olmak durumundayız. Asrın felaketinden etkilenen illerimizde konutlarımızı zemin artı 3, zemin artı 4 şeklinde inşa ediyoruz. Bunun yanında köy evlerini inşa ediyoruz. 'Vatandaşlarımıza evler konusunda daha ne gibi destekler verebiliriz' diye düşünüyoruz. Buralarda çelik konstrüksiyon ile bu binalarımızı yapıyoruz, hafif yapı elemanları kullanarak bunları devam ettiriyoruz ve inşallah 1 ile 1.5 yıl içinde konutları da sahiplerine teslim edeceğiz.Vatandaşlarımızın da yerinde dönüşüm projelerimize ilgisi bizleri memnun ediyor. Yerinde dönüşüm projemize 200 bine yakın başvuru var. İnanıyorum ki bu sayı artacak. İstanbul'un tüm ilçelerine koordinatör vali atamaları yaptık. İletişimin sağlanması çin yeni telsiz sistemi kurduk ve çalışır hale getirdik. Toplanma alanlarını, rezerv alanlarını yeniliyor ve aktif kullanıma hazır olmaları için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunun yanı sıra Kanal İstanbul'un iki yakasına 500'er bin nüfusu barındıracak projemiz de olası İstanbul depremine yönelik tedbirlerimiz kapsamındadır.Memurlarla ilgili çalışmayı bakanımız sendikalarla sürdürüyor, ay sonuna kadar da devam edecek. Emeklilerle ilgili de ayrıca bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız. Yaşanılan ekonomik sıkıntıların farkındayız. Sorunları dinliyorum. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, ekonomi kadrolarımız işinin ehli. Enflasyonu tek haneye yine AK Parti'nin düşüreceğine inansınlar.Yerelseçime iyi bir kadroyla ve her bölge için ayrı ayrı çalışıyoruz. İstişare bizim en büyük silahımız. İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz, hali gördünüz. Dün bir gazetede İBB'nin karşısındaki çöp yığınlarını gösterdiler. Nerede bir CHP belediyesi varsa "çöp, çukur, çamur"u yaşıyoruz. Benim halkım buna layık değil. 22 yıldır Türkiye'de marka olmuş bir belediyecilik anlayışımız var. Uzun yıllar çöp, çamur ve çukur siyasetine maruz kalmış CHP'lilerin elindeki belediyeler için de kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz.Rusya'nıntahıl koridoru meselesinde olumlu tavır takınmasını bekliyoruz. Eylül'de Hindistan'da G-20 toplantısı, ABD'de BM Genel Kurulu var. Bu yoğunlukta fırsat bulursak Sayın Putin ile yüz yüze konuşacağız. Dışişleri Bakan'ım bir Rusya seyahati yapabilir. Yüz yüze netice almak çok daha isabetli.İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili kararı parlamentomuz verecek. Kutsallarımıza saldırı devam ederse kusura bakmasınlar.Kılıçdaroğlubenimle kaç yarışa girdi?13'te 13 yaptı. Şimdi 14 de olsa,15 de olsa bu arkadaştan birşey olmaz. En hayırlısı kendisiçekilip gitmesi. Yani dünyadabir seçim kaybedenlider hemen istifasınıveriyor,çekip gidiyor. Fakat bunda böylebir şey yok. Birbirleriyle koltukyarışındalar. Bolu'nun belediyebaşkanı otobüsün üstüne çıkıyor,oradan koltuk atıyor. CHP,ana muhalefet ne hale geldi?Oysaki demokrasi mücadelesindemuhalefetçok çok önemli.Başıboş, sahipsiz köpeklerle mücadele konusunda yasal düzenleme mevcut. Gerek ilgili bakanlık gerekse belediyeler sahipsiz, başıboş köpekleri barınaklara topluyor. Bunları barınaklar çerçevesi içerisinde bir yerlerde toparlamak lazım. Örneğin Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul'da Beykoz Belediyesi'nin barınakları var. Belediyelerimizde bu konuya hassasiyet gösteriyoruz ve yasal düzenlemeyle de bu işi kontrol altına almanın gayreti içerisindeyiz. Bunu yapmaya kararlıyız. Gelişmiş ülkelerde sorun nasıl çözüme kavuşturulduysa biz de aynı uygulamaları hayata geçireceğiz. Sokaklarımızı çocuklarımız ve insanımız için güvenli hale getirmek görevimiz. İlgili bakanlıklarımız çalışmalarını yapıyor. Bu konunun takipçisiyim.