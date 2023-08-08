Belli ki Dışişleri Bakanlığı'nda artık pek çok şey eskisi gibi olmayacak. Anlaşılan o ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlıkta sistemik dönüşüme imza atmaya kararlı. Bunu nereden biliyoruz? Halen Ankara'da devam etmekte olan'nda verilen mesajlardan... Türk Dışişleri'nin son yıllarda yaptığı en doğru organizasyonlardan biri de tüm büyükelçileri bir araya getirerek etkileşimli yönetimi teşvik etmesi oldu. Bugüne kadar uygulanan toplantı formatı belli bir fonksiyon üstlense de Fidan döneminde içerik ve icraat büyük ölçüde değişmeye aday. Bu sonuca nasıl varıyoruz? Bakan Fidan'ın kalitesini ve birikimini övdüğü diplomatlara hitabındaki bir cümlesinin mealinden...Kanaatimce Sn. Fidan, siyasal diplomasi yanında enerji, ticaret, finans diplomasisini de gözetecek. Stratejik bakış açısını ön plana çıkaracak! Dün büyükelçilere hitap ederken dış politikada 4 temel hedef gösteren Fidan, bununla yetinmedi ve önceliklere dair eklemeler de yaptı. Stratejik açıdan bakıldığında...Bölgemizde barış ve güvenliği tesis etme rolü.Dış ilişkilerin yapısal zemine oturtulması.Refah ortamını geliştirme misyonu.Küresel hedeflerin ilerletilmesine katkı sağlama çabası.bu dört başlık etrafında şekillenirkenTürk diplomatlar...Savunma sanayii dahil yüksekve kritik teknoloji alanlarının ekonomininlokomotifine dönüşümüne yönelikadımların dış ilişkiler boyutunu gözetecek.Enerji ve ulaşım koridorlarındakimerkez ülke konumumuzu tahkim edecekve bağlantısallık kapasitemizi artıracakadımlara önayak olacak.Peki, bunu neden yapacak? Bakan Fidan'ın anlatımı ile...'karmaşık ve çoklu bir kriz dönemi'Bu tespitlerin ışığında, elbette Türkiye'nin yeni dünya düzeninin inşasında inisiyatif alması, dış politikasını ve yetkin kadrolarının çalışma esaslarını geleceğin dünyasına göre yapılandırması da kaçınılmaz gereklilik olarak karşımıza çıkmakta!...Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 4 bakanın katıldığı toplantıyı bizzat yönettiğini de kayda geçirelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı...Bakan Fidan'ın, kabine arkadaşlarından alışılmış sunuşlar yerine, büyükelçilerin doğrudan not alacağı ve hedef odaklı olarak ilgileneceği veya takip edeceği bilgiler aktarılmasını rica etmesi dikkate değer. Büyükelçilerden de Ankara'ya, nokta çıktıları olan veri ve bilgi paylaşmalarını istemesi de yeni yaklaşımın somut ipuçlarından....Bakan Şimşek'in, kurallı ve öngörülebilir ekonomik program dahlinde uluslararası sermayenin Türkiye'ye yönelmesini sağlayacaklarına dair vurgusu ile Türkiye'nin kredi notunu bir an önce yükseltmeyi hedeflediklerini açıklamasını da ilerisi için umut hanesine yazmakta fayda var.