11 Temmuz Salı günü Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi, Türkiye'nin ittifaktaki vazgeçilmez rolü açısından tarihi önemde olacak. İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesi için sürdürülen çok yönlü diplomasi, görünürdeki en hassas konu olsa da NATO'nun güncellenen savunma planları yeni yüzyılı şekillendirecek kadar mühim.Unutmayalım! NATO'nun yıllarca Rusya sınırlarına doğru genişleme eğilimi önce Ukrayna krizini doğurdu. Sonra, Rusya'nın kendi tarihini referans gösterdiği ölçüsüz agresifliği kirli bir savaşı tetikledi. Esasen, kuzey Avrupa'da konfor alanında yaşayan, hakiki manada güvenlik riski nedir bilmeyen İsveç'in, Rusya'ya sınır ülke olduğunu hatırlayıp NATO'ya girmekte ısrar etmesi, Ukrayna'daki yüksek maliyetli derslerden kaynaklandı....Cumhurbaşkanı'ın dün tekrarladığı şu sözler, tüm ağırlığıyla İsveç'in omuzlarında duruyor:Dışişleri Bakanı, İsveç'in NATO'ya katılım arzusunu -Brüksel'deki son toplantıda- sadece Türkiye'nin yaşamsal güvenlik endişeleri bağlamında ifade etmekle yetinmedi. İttifak zemininde daha geniş bir perspektiften masaya yatırdı ve İsveç hakkında çarpıcı bir tespitte bulundu:Ardından da NATO müttefiklerini -İsveç üye olsa da olmasa da- kritik bir gerçeklikle baş başa bıraktı:

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Öte yandan...NATO, Rusya'ya karşı yeni askeri planlar da hazırladı.olmak üzere 3bölgeyi kapsayan ve uygulanması yıllaralacak detaylı askeri planların NATOZirvesi'nde liderler tarafından onaylanmasıhedefleniyor., ABD'nin Norfolk kentindeki NATOMüşterek Kuvvet Komutanlığı'nın öncülüğündeAtlantik ve Avrupa'nın kuzeyini,, Hollanda'daBrunsum'daki NATO üssünün sorumluluğundaBaltıklardan Alp Dağları'nakadar uzanan Orta Avrupa bölgesini,, İtalya'nın Napoli kentindekiNATO karargahı sorumluluğundaAkdeniz'den Karadeniz'e kadar olanbölgeyi içeriyor. Türkiye odaklı Akdeniz-Karadeniz güvenlik hattında Yunanistan,Türk Boğazları özelinde, isim bazlı sinirbozucu kelime oyunları oynasa daAnkara, bunları aşacak güçte....Dış politikadaAvrupa'nın yörünge devleti olmadan,Avrupa kurumlarıyla sağlam bağlarıgerektiriyor. Bu nedenle, ABDetkisindeki derin askeri yapısı yüzündenNATO'nun kimi uygulamaları siyasalalerji yaratsa da Türkiye'nin NATOile ilişkileri her zamankinden fazla değertaşımakta. NATO-Rusya gerilimi, ABDÇinrekabeti, Avrupa'nın güçlendirilmişgüvenlik mimarisi arayışı Ankara'yı özgülağırlığı yüksek bir konuma oturtmakta.Kısacası, NATO için hiçbir şey eskisi gibiolmayacak!