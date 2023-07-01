İslamofobinin giderek tırmandığı, Kur'an yakma alçaklığının -sözde ifade özgürlüğü adı altında- himaye edildiği günümüz dünyasında Müslümanların dağınıklığı ve şaşkınlığı başlı başına bir mesele olarak karşımıza çıkmakta.İsveç'in NATO üyeliği beklentisinin ivmelendiği her kavşakta yüce dinimize, kutsal kitabımıza, Peygamber efendimize yönelik saldırıların ustaca kurgulanmış bir senaryo etrafında adeta sıradanlaştırılmasına -bir hayli hiddetlenerek- tanık oluyoruz.Güncel gelişmeler vesilesiyle ve geleceği yorumlama çabası içinde değineceğim kitabın adı,Filistin doğumlutarafından kaleme alınan 511 sayfalık kitap hem yaklaşımı hem de mesajları ile oldukça ilginç. Ve kanımca bizdeki eğitim sürecinde pek de rastlamadığımız bir bakış açısı taşıyor.İslâm'ın ilelebet muhafızlığını yapacağına emin olduğumuz Türk milleti için bu tür eserlerden çıkarımlarda bulunulması bence mühim.'e ve hayatına bambaşka bir pencereden bakan yazar, onun küresel, hızlı ve köklü bir stratejik devrim gerçekleştirdiğini anlatıyor. Bu çıkarımlarını ise'in farklı kuvvetler, kabileler ve fertlerle kurduğu ilişkileri, yazışmaları, anlaşmaları, gaza şeklindeki askeri girişimleri üzerinden analiz ediyor. Ve böyleceulaşıyor.stratejik metodununöncelikletemeli üzerinebina edildiği görülüyor. Peygamberimizin,öteden beri gelen iyilikleri kapsadığı aynı andakötülüklerin üzerindeki perdeyi araladığı vegerçeklerle yüzleştirmeyi hedeflediği anlaşılıyor.stratejik davranışayönelik metodu asla,O, evrensel bir çağrıve mesaj yolunda hayatını vakfederken hiçbirintikam duygusuna kapılmadan, otorite kavgasınatutuşmadan ve servet tekeli oluşturmadandünyayı değiştirmeyi başaran özgünşahsiyeti ve değerleri ile ön plana çıkıyor.bir diğer ilkesi,hüküm verirken aceleci davranmamak, uzuncaetkileşim içine girmek, kademeli bir savunmayöntemini takip üzerine kuruluyor. Bunedenle Mekke'deki korkunç acı ve karanlıkgerçekliğe rağmen hızlı çözümleri reddeden,dikenli bir yolda yürümeyi tercih eden saygınbir kişilik giderek büyüyor., derinbir iyimserliğe sahip olmayı, mevcut durumundarlığı ve detaylarında boğulmak yerine geleceğingenişliğini öngörebilmeyi esas alıyor. Buözelliği kendisine, stratejik sabır, sabrın gerektirdiğitahammül ve feraseti kazandırıyor., düşmanlarınınçizdiği alanla kendini sınırlamak yerineatılganlığa ve gözü pekliğe dayanan stratejiizlemesiyle de dikkat çekiyor. Herkesi şaşırtarakbir sonraki hamleyi yapan ve netice alanyetkinliği onu mutlak sonuca götürüyor., iç cephede oluşacak bir parçalanmayave bölünmeye asla izin vermemesineodaklanıyor.herzaman safları birbirine kenetleyen, ittifaklarve işbirlikleri oluşturmada istekli davrananliderliği ile temayüz ediyor., düşmanlarınıtopyekûn karşısına almama becerisindeyoğunlaşıyor. Tek bir savaşta, aynı anda ikidüşmanla birden savaşmaktan uzak durmasıonu kalıcı başarılarla taçlandırıyor.esnek ve çok yönlü olmasınadayanıyor. Yerine göre hem yumuşak hemde sert gücü kullanmasını iyi bildiği için tarihinakışını değiştirebiliyor.olaylarıstratejik olarak okurken objektif bir metodolojitakip etmesine yaslanıyor. Bu tarz; süreklibiçimde öncelikleri gözetmeyi, güç dengelerinideğerlendirmeyi, işin sonunu doğru hesapetmeyi, olaylara duygusal bakmamayı, yanigerçekçiliği içeriyor....Başta Kur'an-ı Kerim vesünneti olmak üzere kaynaklarımız ile yazılı metinlerimizi çağdaş etkileşimin ve bilincin sahasına geri döndürme, bu sayede durağan olmaktan kurtarıp kıyamete kadar sürecek bir dinamizm kazandırma noktasındaki gayretlerimiz ortak geleceğimiz için hayati değer taşıyor.