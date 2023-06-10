Bırakın Sn.rahat çalışsın. Şimşek, başarılı olacaktır ve başarmaya mecburdur. Neden? Çünkü... Ne yapılacağını biliyor. Nasıl yapılacağını biliyor. Kimlerle yapacağını da biliyor. Kendisininihtiyacı var....Dünle hesaplaşmanın aktörüne dönüştürmek isteyenler.Mevcut konumlarını korumaya uğraşanlar.Ekonomik kararların kayıt dışı unsuru gibi sağa sola sufle verenler.Muhalefet yelpazesindeki isimler rahat bırakmayacaklar!

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Mehmet Şimşek'i...

Ali Babacan rolüne büründürmek isteyenler.

Hükümet üyesi iken aleyhine kampanya yürütenler.

Cumhurbaşkanımıza karşı konumlandıran piyasadaki ajanlar.

Rasyonalite ile siyasetin doğası arasındaki hassas dengeyi bozanlar geçmişte bir hayli hırpaladılar.

Günün sonunda Şimşek...

Türkiye'ye ve Sn. Cumhurbaşkanı'na küsmedi. AK Parti ile gönül bağını koparmadı. Ve tarih onu yine ekonominin sorumluluğuna taşıdı

Şimşek'in yapmak istediklerini öngörmek zor değil. Dün neyi savunuyorsa ilke olarak o noktada duruyor. Temel fark... Uygulamanın öncelikleri, kullanılacak araçların türü ve restorasyon sürecinin zorlukları.

Bilinen o ki... Cumhurbaşkanımız, "faize yönelik duyarlılığını muhafaza etmekle birlikte" Şimşek'e inisiyatif alanı açmış durumda. Aceleci ve tek reçete olarak faiz artışı ile yo l alınmayacağını artık tüm taraflar biliyor.

Merkez Bankası üzerinden piyasalara güven ve öngörülebilirlik kazandırmak.

Kamu maliyesinde dengeleri yeniden inşa etmek.

Yapısal reformlara (yargı, istihdam, vergi harcamaları vb.) yoğunlaşmak... Faize, program bütünlüğü içinde gerektiğinde çekilecek bir silah olarak bakmak. Ufuktaki görünenler şu an bunlar.

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ENERJİNİN "BAYRAKTARI"

Yeni Kabine'nin şifrelerini yazarken onun için "Tam isabet seçim" demiştim... Nedenlerini açıklayayım...

Milli Enerji ve Maden Politikasının mutfağından geliyor.

Bakanlığı, kadrolarını, öncelikli dosyalarını iyi biliyor.

Enerji piyasasının yerli ve uluslararası oyuncularını yakından tanıyor.

Enerji Diplomasisinin önemine inanıyor ve şahsen sorumluluk alıyor.

Çözüm ve hedef eksenli icraatı seviyor, yani neticeye bakıyor...

Seçim döneminin iç siyasi yoğunluğu nedeniyle pek çoğumuz coğrafyamızda olup bitenleri biraz ikinci plana bıraktı. Oysa burnumuzun dibinde Yunanistan'ın Dedeağaç şehrinde ABD devasa askeri üs ve doğalgaz depolama tesisi inşa etti. Şimdi, Trakya'nın kuzeyinden, Meriç'e oradan Ege'ye uzanacak bir kanal planlaması içinde. Moskova ise enerji denklemini Ankara ile kurma arayışında...

Türkiye'nin, enerji hatlarının güvenli kesişim merkezi olması, nükleer santrallerin üretime geçmesi, yerli ve yenilenebilir kaynakların desteklenmesi, petrol ve gaz arayışının kesintisiz sürmesi Alparslan Bayraktar gibi bu işlerin odağındaki bir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nı tarif ediyordu. Hayırlı olsun...

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BİR GÖREV ADAMI...

Sn. Cumhurbaşkanımızın yeni kabinenin ilk toplantısındaki mesajlarının bir bölümü medyaya da yansıdı. Enflasyonla mücadele, sığınmacı sorunu, proaktif dış politika, afet bölgesinin yeniden imarı ve ihyası. Tabii ki bu dosyaların takibi, Bakanların deneyimli ekiplerle çalışmasını da gerektiriyor. Nitekim Sn. Erdoğan, mevcut bakan yardımcılarının görevlerine devamı ile eski vekiller ve AK Parti'den aday olmuş isimlerin de takıma dâhil edilmesini istemiş. Bakınız bu vesile ile size bir isimden bahsedeceğim. Astsubaylıktan Generalliğe uzanan bir Anadolu başarı öyküsü bu. En son MSB Özel Kalem Müdürü idi. Ankara 3. bölge, 6. sıradan aday gösterildiğinde teşkilatları epeyce şaşırttı. Halka ilişkileri bu derece kuvvetli, sivil hayatla uyumlu, taban siyasetinde etkili bir aday beklemiyorlardı. Maalesef masa ittifaklarına oy kayması yüzünden TBMM'ye gelemedi. Ama birikiminden ve yönetsel tecrübesinden "görev adamı" olarak, "joker" gibi her bakanlıkta istifade edilebilir isim Remzi Albasan...